L'ultima volontà: al via la seconda stagione del podcast del Corriere della Sera e del Notariato (foto Pixabay)

È disponibile online il primo episodio della seconda stagione del podcast “L’ultima volontà”, la nuova serie in 8 puntate realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e prodotta da Carlo Annese per Piano P.

Dopo la prima stagione, che ha registrato oltre 500mila download e che ha raccontato la storia d’Italia attraverso i testamenti di uomini e donne celebri, la nuova edizione apre il suo orizzonte verso le ultime volontà di personaggi internazionali come Nelson Mandela, Michael Jackson, Ernest Hemingway, Marilyn Monroe, Karl Lagerfeld, Steve McQueen, Stanley Kubrick, Virginia Woolf per citarne alcuni.

“Scavando sotto la superficie luccicante della vita di personaggi illustri di fama mondiale si scoprono esistenze di donne e uomini come noi: egoisti o generosi, affettuosi o pieni di rancore, fino all’ultimo istante – racconta il Consiglio Nazionale del Notariato in una nota – Lo raccontano i loro testamenti, che narrano di patrimoni dilapidati, faide familiari ed eredità spesso più spirituali che materiali: c’è chi lascia tutto al gatto, chi vuole che le proprie ceneri siano disperse nello spazio, e chi, dopo un’esistenza ribelle e anticonvenzionale, mentre scrive le sue ultime volontà rivela un senso pratico insospettabile”.

L’ultima volontà, il podcast

Ogni puntata si ispira ad un argomento: musica, cinema, moda, arte, imprenditoria, fino al mondo del digitale e dei testamenti spirituali, attraverso la voce narrante della giornalista del Corriere della Sera Micol Sarfatti, gli interventi di Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, e a rotazione i racconti dei giornalisti specialisti dell’argomento trattato, come Beppe Severgnini, Sandra Cesarale, Paolo Mereghetti, Paolo Ottolina, Alessandro Sala, Paola Pollo, Roberta Scorranese, Isidoro Trovato, Stefania Ulivi e molti altri.

“In questa seconda edizione analizzeremo e commenteremo ipotesi non previste dal nostro ordinamento, ma astrattamente ipotizzabili in un’ottica riformatrice: una nuova frontiera del diritto successorio. – dichiara Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato –. Prendendo spunto dalle volontà di personaggi celeberrimi, proveremo a percorrere questi territori, a valutarne l’utilità (o la praticabilità) all’interno del nostro ordinamento, a immaginare se una riforma della vigente normativa possa rivelarsi più rispondente al mutare dei tempi”.

Il podcast è disponibile, con uscite settimanali, ogni giovedì fino al 29 maggio, sulle piattaforme di Corriere della Sera e nelle principali app di streaming audio: Corriere.it – App Corriere – Spotify – Apple podcast – Amazon Music – Google Podcast.

