L’Unione Nazionale Consumatori presenta il nuovo logo per il 70° anniversario

L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) ha presentato ufficialmente il nuovo logo, che celebra i settant’anni di attività dell’associazione. Il lancio è avvenuto durante un evento speciale di team building organizzato a bordo della MSC World Europa, ammiraglia della flotta MSC Crociere.

“Il nuovo simbolo – spiega l’associazione in una nota – unisce il numero 70, che richiama l’importante anniversario, all’emoji che rappresenta l’intelligenza artificiale, sottolineando l’impegno dell’associazione verso l’innovazione tecnologica al servizio dei consumatori”.

L’evento – si legge nella nota dell’UNC – si è svolto grazie alla collaborazione di Luigi Cerracchio, Responsabile eventi e tour operator MSC Crociere.

“Qualche giorno fa, a bordo dell’ammiraglia MSC, abbiamo vissuto una giornata straordinaria di team building dedicata a tutto lo staff della sede nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori – ha raccontato il presidente dell’UNC, Massimiliano Dona. – Grazie a Luigi Cerracchio che ci ha regalato questa esperienza unica, guidandoci nell’esplorazione della MSC World Europa, consentendoci di trasformare una semplice visita in una potente riflessione sul nostro lavoro e sul futuro della nostra organizzazione”.

La scelta della location non è stata casuale: “la nave, simbolo di innovazione e sostenibilità, rappresenta perfettamente la filosofia che l’UNC intende portare avanti nel suo settantesimo anno di attività”, ha spiegato l’associazione.

“Questa giornata a bordo non è stata solo un’opportunità per scoprire un modello di business all’avanguardia che abbraccia sempre più convintamente la sostenibilità, ma si è rivelata anche una potente metafora del viaggio che stiamo compiendo come organizzazione di consumatori“, ha aggiunto il presidente.