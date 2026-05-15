Monopattini elettrici, Codacons: governo proroghi l’obbligo di targa

“Il governo deve prorogare la scadenza per l’obbligo di targa per i monopattini elettrici, alla luce dei ritardi che si registrano in tutta Italia sul fronte del rilascio del contrassegno da parte delle Motorizzazioni”: a chiederlo il Codacons, che evidenzia il rischio di una valanga di ricorsi da parte dei cittadini e delle società di sharing in caso di multe agli utilizzatori.

Obbligo di targa per i monopattini, le criticità segnalate dal Codacons

Secondo quanto segnalato dal Codacons, “nonostante i cittadini abbiano inoltrato l’apposita richiesta per il contrassegno entro i termini previsti, migliaia di pratiche risultano ancora inevase, con la consegna fisica della targa ai proprietari di monopattini che slitterà in data successiva al 17 maggio, giorno in cui scatterà il nuovo obbligo”.

Questi ritardi – spiega l’associazione – espongono “gli utilizzatori al rischio di multe fino a 400 euro. Non solo: anche le società che gestiscono i monopattini in sharing denunciano come circa 15mila richieste siano ad oggi ancora inevase, con la conseguenza che i monopattini in condivisione che alla data del 17 maggio non avranno ricevuto il contrassegno saranno fuorilegge, e dovranno rimanere fermi”.

“Una situazione di stallo che alimenta il rischio di contenziosi – evidenzia il Codacons -. Cittadini e società di sharing che, pur avendo presentato richiesta nei termini previsti non riusciranno ad ottenere la targa, potrebbero presentare una pioggia di ricorsi in caso di sanzione”.

Per tali motivi il Codacons ritiene “indispensabile una proroga all’obbligo di targa per i monopattini, in modo da garantire pienamente i diritti degli utenti e degli operatori del settore”.