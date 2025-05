Noi&UniCredit, UniCredit e le Associazioni dei Consumatori rinnovano la collaborazione

UniCredit e i vertici delle 15 Associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, partners di Noi&UniCredit, hanno rinnovato oggi a Roma l’accordo annuale di collaborazione, confermando l’impegno reciproco a un confronto aperto e costruttivo per accrescere la tutela dei consumatori e la soddisfazione dei clienti.

Queste le Associazioni dei Consumatori firmatarie dell’accordo: Associazione Consumatori ACP, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federazione IConsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori.

“Come UniCredit, ci impegniamo ogni giorno per garantire ai nostri clienti un servizio di qualità, capace di rispondere in modo efficace alle loro esigenze. In quest’ottica, il dialogo costante con le Associazioni dei Consumatori rappresenta una leva fondamentale per rafforzare la fiducia di privati, famiglie e imprese, e per migliorarne l’esperienza complessiva – ha dichiarato Annalisa Areni, Head of Client Strategies Italy di UniCredit nel corso dell’incontro. – Siamo lieti, pertanto, di rinnovare l’accordo “Noi&UniCredit”, celebrando il ventennale di una collaborazione che si conferma la più longeva nel panorama bancario italiano“.