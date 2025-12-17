La ricerca FAPAV–Ipsos Doxa fotografa un’ampia diffusione della pirateria tra i 10 e i 25 anni e una scarsa percezione dei rischi personali, aprendo una riflessione su cultura digitale, educazione e responsabilità collettiva.

La pirateria audiovisiva continua a essere una pratica diffusa tra i giovani italiani. A colpire, però, non è soltanto la dimensione del fenomeno, ma soprattutto la scarsa consapevolezza delle conseguenze individuali che ne derivano. È quanto emerge dalla ricerca “Industrie dei contenuti, consumi culturali e comportamenti illeciti”, realizzata da FAPAV in collaborazione con Ipsos Doxa e presentata a Roma, che analizza comportamenti e percezioni di ragazzi tra i 10 e i 25 anni.

I numeri della pirateria

Secondo l’indagine, il 56% dei giovani intervistati dichiara di aver compiuto atti di pirateria audiovisiva. Un dato che va oltre la semplice violazione della legge e chiama in causa modelli culturali, abitudini digitali consolidate e una percezione sociale dell’illecito ancora molto attenuata. La pirateria, infatti, non viene vissuta come un reato “vero”, né come un comportamento in grado di produrre conseguenze concrete sulla vita personale.

Molti giovani non sono consapevoli dei rischi individuali legati alla pirateria e spesso non hanno ricevuto informazioni adeguate né in ambito familiare né scolastico. Anche quando emergono timori legati a virus, malware o furti di dati, questi vengono considerati eventi gestibili e raramente in grado di modificare i comportamenti.

Differenze generazionali, stessa sottovalutazione

La ricerca evidenzia dinamiche diverse a seconda dell’età. I più giovani tendono a comportamenti emulativi, mentre nella fascia 15–25 anni l’illecito viene spesso razionalizzato come forma di protesta contro un sistema percepito come distante. In entrambi i casi, però, permane una forte sottovalutazione dei rischi, nonostante il 62% dei pirati tra i 15 e i 25 anni dichiari di aver già subito attacchi informatici.

Il comportamento dei giovani è coerente con una fase della vita segnata dalla ricerca di autonomia, dal bisogno di accettazione nel gruppo dei pari e da una bassa percezione del rischio. Questo porta a minimizzare i danni economici e sociali della pirateria, alimentando l’idea che i controlli siano rari e le sanzioni poco concrete.

Una sfida collettiva

Il tema della governance tecnologica e della responsabilità condivisa è stato ribadito anche a livello istituzionale, con l’idea che la lotta alla pirateria richieda una collaborazione tra industria, istituzioni, scuola e mondo della cultura. L’educazione resta lo strumento più potente nel lungo periodo, capace di plasmare abitudini digitali più consapevoli e rispettose della creatività.

La ricerca FAPAV–Ipsos Doxa indica una direzione chiara: per affrontare in modo credibile la pirateria audiovisiva non basta puntare su sanzioni o appelli morali. Servono consapevolezza, responsabilità culturale e il coinvolgimento diretto dei giovani, chiamati non solo a ricevere messaggi, ma a diventare protagonisti di una nuova narrazione sul valore dei contenuti e del lavoro creativo.