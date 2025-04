Prenotare una stanza d’albergo, Altroconsumo: contattando l’hotel si risparmia

Quando si prenota una stanza d’albergo per le vacanze, si può decidere di contattare direttamente la struttura o di usare le piattaforme dedicate, ma quale modalità conviene di più? Secondo un’indagine di Altroconsumo, realizzata in 10 città italiane, il prezzo proposto dall’hotel è quasi sempre inferiore a quanto praticato dalle piattaforme.

Prenotare una stanza d’albergo, differenze di prezzo tra hotel e piattaforme

Per realizzare l’inchiesta, condotta in 10 località turistiche italiane (Alghero, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Sanremo, Selva di Val Gardena, Taormina, Venezia e Vieste), Altroconsumo ha confrontato le prenotazioni in hotel 3 stelle per una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini) nella settimana dal 23 al 29 giugno 2025, con formula solo pernottamento.

Come spiegato dall’associazione, “in 68 casi sul totale delle quasi 100 prenotazioni effettuate, il preventivo fornito direttamente dall’hotel è inferiore rispetto a quello riportato dalle piattaforme e chiamando direttamente l’albergo si ottengono prezzi più convenienti rispetto a quelli del loro sito ufficiale. In 15 casi non è stato possibile ottenere un preventivo telefonico, preferito via mail o form online dalla struttura stessa. Invece, dove si è riusciti a parlare con l’hotel, 3 preventivi telefonici su 4 sono risultati più economici rispetto a quelli online“.

I prezzi delle stesse camere, quindi, variano molto a seconda del canale di prenotazione. A Selva di Val Gardena, ad esempio, il risparmio medio arriva al 45%. Anche a Milano si può spendere fino al 53% in meno prenotando direttamente con l’albergo.

A Taormina, invece, la scelta del canale di prenotazione può incidere fino al 65%. In città turistiche tutto l’anno le variazioni sono più contenute, con un risparmio medio del 32% a Venezia e del 26% a Roma e Firenze. A Napoli, prenotando direttamente in uno degli hotel dell’indagine si spende il 46% in meno.

I vantaggi delle piattaforme

Prenotare tramite le piattaforme online offre, comunque, diversi vantaggi – spiega Altroconsumo -, “quali sconti per i clienti più affezionati, con promozioni last minute e cancellazioni flessibili; vi è inoltre la possibilità di leggere recensioni fatte da altri viaggiatori e usare filtri per personalizzare la ricerca. In aggiunta, garantiscono affidabilità nelle prenotazioni, informazioni su attrazioni locali e mezzi pubblici e un’assistenza clienti centralizzata per risolvere eventuali problematiche”.

Chi prenota direttamente con la struttura ricettiva, invece, “può beneficiare di prezzi più bassi rispetto alle piattaforme online, maggiore flessibilità per modifiche e richieste speciali (come upgrade o colazione inclusa) e di un approccio diretto che offre una visione più personale dello stile dell’hotel”.

Prima di prenotare una stanza, Altroconsumo consiglia quindi di “verificare la differenza tra l’offerta dell’hotel e quella delle piattaforme online, scegliere date flessibili, approfittare di promozioni come quelle del Black Friday, prenotare con anticipo in caso di eventi particolari e confrontare le tariffe su più piattaforme prima di finalizzare la prenotazione”.

