“Prosumer Road”, si chiude a Matera l’iniziativa Eni sui temi della sostenibilità

Sono oltre 3.000 i km percorsi per visitare i principali territori in cui Eni opera in Italia, nell’ambito del progetto “Prosumer Road”, il ciclo di incontri organizzato da Eni con le Associazioni dei Consumatori, le Istituzioni, le Università e i rappresentanti di Confindustria

Si conclude a Matera “Prosumer Road”, il ciclo di incontri organizzato da Eni con le Associazioni dei Consumatori, le Istituzioni, le Università e i rappresentanti di Confindustria sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e dell’economia circolare.

“L’iniziativa – scrive Eni in una nota – ha promosso con successo il confronto tra le diverse componenti della società civile e industriale in un’ottica di sostenibilità e integrazione, attraverso incontri organizzati nei principali siti e territori in cui Eni è presente”.

Prosumer Road, gli obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto – spiega Eni – è stato quello di riflettere sul ruolo del cittadino quale protagonista attivo (“prosumer”) della dimensione energetica, avviando un dialogo sulle soluzioni disponibili e sulle prospettive a breve e medio termine per accelerare il processo di transizione nell’attuale contesto energetico e ambientale, contribuendo ad incrementare al contempo la sicurezza nella disponibilità di fonti energetiche accessibili a tutti e a costi competitivi.

La settima e ultima tappa di Matera è stata, quindi, l’occasione per parlare di transizione energetica, di innovazione tecnologica per la decarbonizzazione e dell’importanza del fattore energetico nel sistema industriale nazionale. La discussione è proseguita con un focus sul ruolo dei cittadini nei processi trasformativi, e nello specifico si sono affrontati temi quali la bioenergia in filiera lunga, i nuovi paradigmi energetici, la tutela dei più deboli per una just transition e le comunità energetiche.

Infine, uno spazio è stato dedicato a un approfondimento sul modello Sustainable B2B di Eni, per un nuovo approccio ai temi della decarbonizzazione.

