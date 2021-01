Quick start, i prodotti bancari in una scheda. L’iniziativa di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo mette a disposizione schede semplificate per i principali prodotti bancari dedicati a privati e famiglie. L’iniziativa, denominata Quick Start, vuole essere un supporto di prima consultazione per farsi un’idea “in un colpo d’occhio”.

La spinta iniziale è arrivata dalle principali Associazioni dei Consumatori, che si sono fatte portavoce delle richieste di semplificazione da parte dei loro iscritti. Per il Gruppo si tratta di rafforzare ulteriormente le azioni di trasparenza e di educazione finanziaria nei confronti della clientela.

Le schede Quick Start sono disponibili presso i gestori della rete Intesa Sanpaolo e online sul sito www.intesasanpaolo.com. Si tratta di un primo supporto per orientarsi nell’offerta bancaria, per poi approfondire in filiale, al numero verde della Banca, attraverso i fogli informativi.

“Non sostituiscono, bensì affiancano i documenti di trasparenza previsti dalla Legge, sempre a disposizione della clientela”, precisa Intesa Sanpaolo in una nota.

Quick Start, come sono strutturate le schede?

Mutuo, prestito personale, fondo d’investimento sono le schede già realizzate. Lo schema, messo a punto nell’ambito del confronto con le Associazioni dei Consumatori, sarà via via replicato per le altre tipologie di prodotti bancari a maggiore diffusione.

Nello spazio di un foglio – spiega Intesa Sanpaolo – si presentano le principali caratteristiche del prodotto e le voci di costo. Il linguaggio è chiaro, evita i termini tecnici, punta a un’informazione oggettiva e neutra. Chi legge trova inoltre alcuni pratici “alert”: a cosa prestare attenzione, quali sono i plus e quali i rischi. Il QR code rimanda infine al sito vetrina della Banca, con le descrizioni più ampie dei singoli prodotti.

“Abbiamo investito molto in trasparenza, a cominciare dalla semplificazione del linguaggio nelle comunicazioni rivolte alla clientela – sottolinea Stefano Barrese, a capo della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. – Il dialogo con le Associazioni dei Consumatori è uno stimolo per ulteriori passi avanti. Quest’ultima iniziativa nasce dalla constatazione pratica, in ogni settore, di quanto sia importante informarsi velocemente e in maniera corretta rispetto alle molte scelte che dobbiamo compiere”.

“Pensiamo che uno strumento così snello, fruibile anche online, possa essere effettivamente d’aiuto ai clienti”, conclude.