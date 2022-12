Sabato l’Assemblea di Confconsumatori: Festelli nuovo presidente nazionale

Si è svolta sabato 3 dicembre 2022 l’assemblea nazionale di Confconsumatori APS, che ha rinnovato i propri vertici: un passaggio di testimone che conferma e consolida il percorso dell’associazione nata nel 1976 a Parma e ora presente con un centinaio di sedi in tutta Italia. Mara Colla, dopo la rinuncia a nuovo mandato, è stata nominata Presidente onorario e ha stretto la mano al nuovo Presidente nazionale: Marco Festelli, già Vicepresidente nazionale e presidente di Confconsumatori Toscana.

Confconsumatori, rinnovato il direttivo

Anche il consiglio direttivo nazionale, oltre a tante conferme, si è arricchito di nuovi volti. Sono stati eletti infatti: Carmelo Calì, ora eletto Vicepresidente e presidente di Confconsumatori Sicilia; Roberta Li Calzi, responsabile della sede di Bologna; Filomena Lisi, responsabile barese dell’associazione; Alessandro Palumbo, presidente di Confconsumatori Lombardia; Franco Conte, responsabile di Latina e Carmen Agnello, responsabile di Messina, eletta per la prima volta nel consiglio nazionale. Continuerà a far parte del consiglio Mara Colla, che l’assemblea, su proposta del neopresidente, ha acclamato come Presidente onoraria.

“Sono felice – ha dichiarato Mara Colla – di avere assegnato, con la condivisione dei Delegati, la guida dell’associazione al consiglio rinnovato e, in particolare, a Marco, che ha accettato di assumere la responsabilità di rappresentare Confconsumatori nazionale in tutti gli ambiti. Sono certa che continuerà a unire le nostre migliori energie – volontari, sportellisti e consulenti – per informare, affiancare, includere e assistere i cittadini, dando risposta ai bisogni e alle speranze che esprimono”.

“Il mio legame con Confconsumatori è storico – ha dichiarato il neopresidente Marco Festelli – sono tantissime le persone che ringrazio per aver condiviso con me questi anni, prima tra tutti la nostra Presidente onoraria Mara: sarà difficile anche solo eguagliare i suoi risultati. Accetto l’incarico con la consapevolezza di avere un direttivo nazionale di prim’ordine, di far parte di un’associazione in cui si respira umanità e familiarità ma con dirigenti regionali e locali di elevata professionalità. Un onere che affronto con la consapevolezza di poter contribuire, nel mio piccolo, a dare voce a quelle famiglie e quei consumatori che soffrono costanti ingiustizie economiche e sociali e che oggi – più di ieri – hanno bisogno di avere nella Confconsumatori un’associazione libera, senza padrini, autentico presidio di informazione, assistenza, tutela e di rappresentanza”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!