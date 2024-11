SPECIALE. Simone Nisi, Edison: Intelligenza artificiale ed energia, sfide e vantaggi per le imprese (Foto Pixabay per Pexels)

L’intelligenza artificiale è una tecnologia recente ma già utilizzata anche nel sistema energetico, con benefici in tutti gli ambiti: la progettazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti, la gestione delle reti e dei consumi finali, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.

Parla Simone Nisi, Edison

Con Simone Nisi, Direttore Affari istituzionali di Edison, abbiamo parlato della stretta connessione che esiste tra l’intelligenza artificiale e il settore dell’energia.

«Le sfide del futuro per la doppia transizione (ambientale e digitale, ndr) richiedono una profonda riflessione, iniziata già negli scorsi anni, sulle tecnologie alla base dello sviluppo industriale, sociale ed economico del Paese. L’innovazione riveste quindi un ruolo fondamentale in questo processo, permettendo di aprire le porte a nuove e più avanzate alternative. Un esempio di ciò sono le tecnologie abilitanti fondamentali, che forniscono le basi per lo sviluppo di una serie di altri strumenti strategici per tutti i settori industriali del domani. In questo ambito, l’Intelligenza Artificiale, in particolare quella generativa, potrà portare con sé impatti rilevanti per le aziende del comparto energetico, offrendo un contributo fondamentale, partendo dalla produzione di energia elettrica rinnovabile, la mobilità sostenibile e l’efficientamento dei processi industriali fino alla riduzione dei consumi residenziali».

Ma che modo i consumatori potranno essere avvantaggiati dall’utilizzo dell’AI?

«L’AI rende più efficace la relazione con i consumatori facilitando ad esempio l’assistenza clienti: con strumenti intelligenti, è possibile risolvere rapidamente problemi e rispondere a domande complesse in modo preciso. Inoltre, grazie alla personalizzazione delle offerte basata sull’analisi dei dati di consumo, ogni utente può ricevere piani energetici su misura, come tariffe più basse durante le ore di minor consumo o piani che incentivano l’uso di energia rinnovabile, migliorando così la soddisfazione e l’esperienza complessiva. A tal fine in ambito retail, utilizzando la tecnologia della AI generativa, abbiamo sviluppato uno strumento che supporta i colleghi del marketing nella generazione di contenuti per le campagne di advertising prevalentemente sui social media che, consentendo una significativa riduzione del time to market, permette una personalizzazione dei contenuti su segmenti di clienti specifici».

“Governance dell’AI e tutela dei consumatori. Il ruolo delle Autorità indipendenti” è il convegno che Consumers’ Forum ha organizzato per il 27 novembre: l’evento approfondirà il rapporto fra intelligenza artificiale, diritti della persona, mercato e imprese.

di Help Consumatori in collaborazione con Consumers’ Forum

