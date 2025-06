Stellantis, Consumatori del Cncu chiedono incontro al nuovo Ceo

Le associazioni dei consumatori appartenenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) hanno inviato una formale richiesta di incontro ad Antonio Filosa, nuovo Amministratore Delegato di Stellantis.

In un momento cruciale per il futuro del settore automobilistico italiano ed europeo, informa una nota, le associazioni ritengono prioritario avviare un dialogo costruttivo con i vertici di Stellantis su temi fondamentali per la tutela dei consumatori e per il rilancio industriale del nostro Paese.

I temi al centro della richiesta di incontro includono:

La sostenibilità ambientale e sociale come pilastro delle strategie produttive e industriali;

Il coinvolgimento attivo e consapevole dei consumatori , che oggi sono sempre più prosumer e attori protagonisti delle scelte in tema di mobilità;

La promozione della trasparenza, della circolarità e dell’innovazione, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica europea.

«La recente nomina di Filosa rappresenta un momento significativo e offre l’opportunità di ridisegnare un modello di sviluppo per il settore automotive italiano che sia sostenibile, competitivo e in linea con i valori del Made in Italy», dichiarano le associazioni del Cncu.

L’obiettivo è quello di contribuire, attraverso un confronto diretto e costante, a rafforzare il ruolo dei consumatori e a sostenere politiche industriali orientate alla transizione verde e all’innovazione responsabile, promuovendo tali principi anche presso le istituzioni nazionali ed europee.