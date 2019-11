Torna Expo consumatori, il programma delle giornate di Assoutenti

EXPO Consumatori torna con la sua II edizione, questa volta all’Ex Mattatoio di Roma, nell’ambito dell’evento finale del progetto nazionale Isola della Sostenibilità, dal 4 al 7 dicembre. A meno di due settimane dall’inizio della manifestazione, Assoutenti presenta il programma dettagliato dell’evento, che sarà interamente dedicato a esplorare il ruolo del consumatore nella società attraverso i concetti di innovazione, sostenibilità, solidarietà e legalità.

“Quattro temi per quattro giornate” spiega Furio Truzzi Presidente di Assoutenti. “Per scandire quelli che a nostro avviso sono gli elementi indispensabili per avviarsi verso una crescita felice, nel rispetto delle persone, della sostenibilità e dell’ambiente”.

Il programma di Expo Consumatori

A EXPO Consumatori, le mattinate di mercoledì 4 (Innovazione), giovedì 5 (sostenibilità) e venerdì 6 dicembre (legalità) saranno destinate in particolare alle attività laboratoriali per i ragazzi delle scuole.

“Con i nostri partner daremo agli studenti l’opportunità di ragionare sulla sicurezza stradale, sulle energie rinnovabili e sui nuovi sistemi di pagamento” dice Truzzi, che aggiunge: “Vogliamo far riflettere i giovani circa le situazioni che li vedono protagonisti, per tutelarli ma anche per far sì che siano sempre più consapevoli del proprio ruolo nella società e dei propri diritti”.

Un obiettivo che la manifestazione si propone di raggiungere anche attraverso gli appuntamenti in programma nel pomeriggio, dedicati non solo ai più giovani ma aperti a tutta la cittadinanza e focalizzati sull’approfondimento e il dibattito tra istituzioni, aziende ed esperti di settore.

“Avremo tavoli dedicati alle nuove frontiere del customer care, alla cyber security, all’economia circolare” dice ancora il Presidente di Assoutenti. “Così come ci soffermeremo sui temi della contraffazione e del mancato accesso alla tecnologia e ai servizi per le categorie più deboli della società”.

Approfondimenti e spettacolo

Nel corso della quattro giorni all’Ex Mattatoio, in programma anche tre spettacoli per affrontare con maggior leggerezza e attraverso il linguaggio del teatro i temi della manifestazione: Lorenzo Baglioni, introdurrà al mondo dei più fragili con un monologo dedicato al progetto Nessuno E-scluso; l’APS Il Profeta racconterà la storia della Banda della Magliana facendo scendere in scena i veri protagonisti dei noti accadimenti; infine, con lo spettacolo di Consob, verrà ripercorsa la vita di Charles Ponzi, truffatore che nel 1920 ideò uno schema di truffa finanziaria ancora in uso in tutto il mondo a danno dei risparmiatori.

Nelle giornate del 4, 5 e 6 dicembre, EXPO Consumatori offrirà inoltre uno showcooking a cura di tre istituti alberghieri di Teramo, Rieti e Ascoli Piceno con ricette originali e prodotti del territorio, in collaborazione con l’Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

La manifestazione si chiuderà sabato 7 dicembre con le iniziative dedicate alla solidarietà: sport, nuovi eroi e saturdays for future tutti da scoprire per giovani e famiglie.