Il treno è uno dei mezzi preferiti dai viaggiatori, anche per il suo minore impatto ambientale. Secondo un’indagine negli ultimi due anni ha registrato una crescita del 4%

Turismo sostenibile, il treno uno dei mezzi preferiti per i viaggi in Italia (Foto di StockSnap da Pixabay )

Il treno è uno dei mezzi preferiti dai turisti per i viaggi di piacere in Italia: negli ultimi due anni, infatti, ha registrato una crescita del 4%. Questo risultato, emerso dal White Paper di Trainline, si basa su una ricerca condotta da SWG nel gennaio 2025 e sull’analisi dei dati interni di Trainline, che analizza il ruolo del trasporto ferroviario per il turismo sostenibile.

Turismo sostenibile, il ruolo del trasporto ferroviario

“I treni – sottolinea l’indagine – sono un alleato strategico nella lotta al cambiamento climatico, grazie al loro impatto ambientale significativamente ridotto”. Secondo lo studio la consapevolezza ambientale sta crescendo: il 46% dei viaggiatori considera l’impatto ambientale quando pianifica i propri viaggi, con un aumento del 5% rispetto al 2023.

Questa crescente consapevolezza si riflette nei termini più associati al viaggio in treno dagli italiani, come “convenienza” e “impatto ambientale”.

Ma la scelta del trasporto ferroviario non è limitata ai soli viaggi di piacere; per i viaggi di lavoro, infatti, il treno è il mezzo preferito dal 45% degli intervistati.

Le criticità della mobilità ferroviaria

Il White Paper individua anche alcune criticità che limitano il pieno sviluppo della mobilità ferroviaria. Tra queste, la limitata accessibilità, segnalata dal 51% degli intervistati, che richiede migliori collegamenti per un servizio più capillare. Sul fronte digitale, il 49% auspica una maggiore integrazione tecnologica per un’esperienza di viaggio più fluida e intuitiva.

Dal punto di vista economico, il 70% degli utenti ritiene fondamentale incentivare i viaggi durante la bassa stagione, mentre il 71% richiede una migliore integrazione con gli altri mezzi di trasporto per promuovere l’intermodalità. Infine, il 47% degli intervistati sottolinea la necessità di migliorare i collegamenti internazionali, evidenziando il potenziale del treno nel collegare meglio l’Italia al resto d’Europa.

Di fronte a queste sfide, il documento propone soluzioni innovative per migliorare l’esperienza dei viaggiatori. Tra le proposte più popolari vi sono l’introduzione di tariffe agevolate e lo sviluppo di pacchetti “all inclusive”, che hanno ottenuto il supporto del 58% degli intervistati.

Inoltre – spiega l’indagine – la promozione del turismo sostenibile attraverso treni tematici ha ricevuto il sostegno del 73% degli intervistati, indicando un crescente interesse per esperienze di viaggio personalizzate e rispettose dell’ambiente. Il 50% degli intervistati ha espresso anche il desiderio di una maggiore integrazione tecnologica per migliorare l’esperienza intermodale, sottolineando la necessità di soluzioni digitali avanzate che uniscano treno, autobus e altre modalità di trasporto in un unico sistema fluido.

