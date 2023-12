Viaggio organizzato in Giappone

Il Giappone è una terra dal grande fascino e per certi versi misteriosa. Tanti luoghi iconici da visitare e una cultura tutta da scoprire. Tuttavia, prima di partire per un emozionante viaggio, è necessario organizzarsi adeguatamente per rendere l’esperienza ancora più soddisfacente.

Come organizzare un viaggio alla scoperta del Sol Levante

Partire per un viaggio in Giappone è certamente un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Un territorio straordinario per attrazioni, cultura, storia e tradizioni. Tanti aspetti che rendono il Sol Levante affascinante e molto diverso dal mondo occidentale.

Prima di lanciarsi in questa emozionante avventura, è necessario prepararsi e organizzare nei minimi dettagli il viaggio. Ci sono tanti aspetti da non trascurare per evitare brutte sorprese. Innanzitutto il consiglio è quello di organizzare l’itinerario.

Ci sono tanti luoghi iconici assolutamente da non perdere come la città di Tokyo che richiede almeno tre giorni per poter essere vissuta e apprezzata nelle sue tante sfaccettature.

Di tutt’altro genere è invece la cittadina di Nikko, che si trova in un contesto montano nel quale però ci sono bellissimi templi e santuari, dalla grande bellezza artistica e culturale.

È necessario sostare almeno tre giorni per poter immergersi nell’atmosfera suggestiva della città di Kyoto che un tempo fu la capitale del Giappone.

Rappresenta la massima espressione della cultura più antica del territorio nipponico. Anche qui ci sono tanti quartieri realizzati con uno stile architettonico molto tradizionale e un’elevata concentrazione di templi, santuari e musei.

Altre città imperdibili sono Osaka che a sua volta dispone di tempi storici, Kanazawa e Hiroshima. È importante fissare l’itinerario e gli spostamenti logistici per poter prenotare per tempo le varie strutture ricettive in maniera tale da risparmiare.

Il periodo migliore e gli spostamenti interni

Quando si organizza un viaggio in Giappone e in qualsiasi altra parte del mondo, è necessario individuare il periodo migliore per evitare di ritrovarsi temperature troppo rigide oppure troppo calde. Il territorio nipponico per caratteristiche può essere visitato in tutte e quattro le stagioni.

Tuttavia, se possibile è meglio preferire il mese di aprile durante la primavera e magari la seconda metà del mese di novembre in autunno. L’inverno è certamente un’opzione interessante da prendere in considerazione anche perché si abbattono notevolmente i costi necessari per il viaggio e per l’alloggio.

Contrariamente a quanto si possa pensare, l’estate rappresenta la stagione meno adatta per ritrovarsi in questa zona del mondo. Il motivo è ovviamente legato al clima che si dimostra eccessivamente umido e afoso.

C’è però da considerare che proprio nei mesi estivi nelle varie città e territori giapponesi si organizzano molteplici eventi tradizionali ricchi di fascino e di storia. Infine per quanto concerne gli spostamenti all’interno del territorio giapponese, il consiglio è di affidarsi a treni e autobus.

In questo paese ci sono treni ad alta velocità praticamente ovunque che permettono di spostarsi velocemente da una parte all’altra e senza ritardi. Se poi si vuole risparmiare, la scelta può ricadere sugli autobus che sono ugualmente interessanti.

Prima di prendere in considerazione un viaggio in Giappone è dunque necessario organizzarlo in ogni minimo dettaglio per risparmiare e godere di un’esperienza davvero unica e coinvolgente.

Occorre, perciò, fissare il periodo migliore, scegliere l’itinerario e quindi individuare le strutture ricettive migliori per ottimizzare anche gli spostamenti logistici da effettuarsi in treno oppure in autobus.

