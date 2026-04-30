Politiche UE sul tabacco: perché i soli divieti rischiano di non bastare (Foto Pixabay)

La recente valutazione della Commissione Europea sul quadro di controllo del tabagismo, inserita nel più ampio “Piano europeo di lotta contro il cancro”, ha riacceso il dibattito sulle strategie più efficaci per proteggere la salute pubblica. Se da un lato i dati confermano che le direttive attuali hanno contribuito a ridurre il numero di fumatori nell’ultimo decennio, dall’altro emerge una tendenza preoccupante: l’eccessivo ricorso a misure restrittive e divieti come unica soluzione alle nuove sfide del mercato.

Il limite del proibizionismo e il rischio dei mercati illegali

Il rapporto della Commissione UE punta con decisione verso nuovi divieti, specialmente per i prodotti di nuova generazione e gli aromi. Tuttavia, come sottolinea da tempo il Movimento Difesa del Cittadino, un approccio basato quasi esclusivamente sulla restrizione non elimina la domanda di nicotina, ma rischia di spostarla verso canali irregolari.

Il mercato illegale, in forte espansione in diversi Paesi europei, rappresenta un pericolo doppio:

Assenza di controlli : I prodotti di contrabbando non rispettano gli standard di sicurezza e qualità previsti dalle norme UE.

Accesso libero per i minori: Nel mercato nero non esistono verifiche sull’età di chi utilizza i prodotti, annullando di fatto gli sforzi fatti per proteggere i più giovani. La distinzione tra limiti delle norme attuali e carenze nella loro applicazione (enforcement) è fondamentale: vietare senza controllare non risolve il problema, lo rende solo meno visibile alle autorità.

La “Riduzione del Danno”: l’esempio dei modelli europei virtuosi

Una delle critiche principali mosse al rapporto della Commissione riguarda la scarsa attenzione riservata alle alternative alle sigarette con prodotti senza combustione. Mentre l’UE si concentra sui divieti, l’esperienza di Paesi come la Svezia racconta una storia diversa. Integrando politiche di riduzione del danno, questi Paesi hanno registrato cali nei tassi di fumo tradizionale molto più rapidi rispetto alla media europea.

Per milioni di fumatori adulti che non riescono a smettere, la disponibilità di opzioni meno dannose ha rappresentato un ponte verso l’abbandono delle sigarette tradizionali. Ignorare queste evidenze significa limitare le possibilità di scelta dei cittadini e rallentare il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica.

Verso un approccio equilibrato e flessibile

Il Movimento Difesa del Cittadino, attraverso la campagna #FumatoriConsapevoli, ribadisce che la tutela della salute richiede una riflessione più ampia del solo ricorso ai divieti. Un approccio davvero efficace dovrebbe poggiare su tre pilastri:

Prevenzione ed educazione: Agire sulle cause reali della dipendenza, specialmente tra i giovani. Enforcement rigoroso: Rafforzare l’applicazione delle leggi esistenti per combattere il mercato illecito e garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori. Supporto alle alternative: Riconoscere il potenziale dei prodotti a rischio ridotto per i fumatori adulti, garantendo al contempo un’informazione scientifica trasparente e corretta.

In conclusione, la lotta al tabagismo in Europa non può prescindere da una visione pragmatica e moderna. Solo un equilibrio tra protezione sanitaria, applicazione ferrea delle regole e consapevolezza dei consumatori permetterà di ottenere progressi solidi e duraturi, evitando che la ricerca di un mondo senza tabacco si trasformi involontariamente in un incentivo all’illegalità.