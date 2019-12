«Ben vengano i controlli sulle mense scolastiche per tutelare la salute dei bambini da furbi e fare chiarezza su un settore che vale 1,3 miliardi di euro, con 380 milioni di pasti all’anno serviti a due milioni e mezzo di studenti, nella sola refezione della scuola dell’obbligo». È quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai risultati del piano di controllo nazionale in mille mense condotto dai Carabinieri del Nas.

Le ispezioni hanno portato alla sospensione dell’attività o al sequestro di 21 imprese di catering – per un valore stimato in circa 3 milioni – assegnatari della gestione delle mense negli istituti scolastici per rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Mense scolastiche, cosa ne pensano gli italiani

«Il mancato rispetto delle regole a tavola è – sottolinea la Coldiretti – un crimine particolarmente odioso poiché ai danni provocati al sistema economico ed all’occupazione si aggiungono i pericoli per la salute in una fase delicata della crescita».

Al di là dei controlli effettuati, gli italiani hanno tendenzialmente una percezione negativa del servizio di ristorazione scolastica: uno su quattro (26%) giudica piuttosto bassa la qualità dei pasti serviti nelle mense scolastiche e una netta maggioranza del 71% ritiene che le mense dovrebbero offrire i cibi più sani.

Codacons: bene i controlli ma non basta

Nel commento dei sequestri interviene anche il Codacons che chiede che siano resi pubblici i nomi delle ditte coinvolte negli illeciti e di informare adeguatamente i genitori, in modo da consentire alle famiglie di avviare le dovute azioni di risarcimento.

«Le irregolarità nella gestione del servizio di refezione scolastica hanno effetti diretti sulla salute dei bambini, messa a repentaglio in caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie», afferma il presdiente dell’associazione, Carlo Rienzi.

«Per questo chiediamo ai Nas di svolgere controlli a tappeto nelle mense di tutta Italia e di informare le famiglie coinvolte, che hanno diritto non solo al rimborso delle rette pagate per il servizio reso, ma anche al risarcimento per i rischi sanitari corsi dai loro figli».