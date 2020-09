Caccia, al via la stagione venatoria. ENPA: inasprire le pene per il bracconaggio

Dopo le preaperture di caccia, domenica 20 settembre apre ufficialmente la stagione venatoria. L’Ente Nazionale Protezione Animali lancia l’allarme, anche sui possibili pericoli per la pubblica incolumità, e chiede un inasprimento delle pene per caccia illegale e bracconaggio a danno di specie protette.

L’ENPA “si rivolgerà alla Corte dei Conti dal momento che la fauna selvatica, bene indisponibile dello Stato, è oggetto di un vero e proprio saccheggio, spesso illegittimamente autorizzato dalle Regioni”, ha dichiarato l’Ente.

In pericolo Moriglione, Pavoncella e Tortora

“Anche quest’anno le regioni hanno regalato alle doppiette possibilità di sparo ignorando i pareri scientifici, le richieste del Ministro dell’Ambiente e dell’Ispra, le sentenze passate di TAR e Consiglio di Stato, a danno di specie drasticamente in calo e le cui popolazioni sono in un pessimo stato di salute, come Moriglione, Pavoncella e tortora – afferma l’ENPA. – Questo in un quadro drammatico per tutta la fauna selvatica, sempre più esposta a uccisioni illegali e avvelenamenti”.

ENPA: criminalità organizzata dietro la caccia illegale

“La gravità della caccia illegale e del bracconaggio a danno di specie protette è ormai oltre ogni previsione anche a causa delle sanzioni irrisorie, soprattutto se consideriamo che dietro c’è il mercato nero e la criminalità organizzata“, spiega ancora l’ENPA, sottolineando che “le politiche degli scorsi Governi hanno reso debole il sistema dei controlli”, e che, “nonostante la preziosissima presenza dei pochi agenti della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali, spesso sono proprio le Guardie Zoofile ad intervenire per fermare gli scempi e regalare la libertà ad animali catturati per essere venduti, spesso come richiami vivi”.

Sospesi in sede cautelare i calendari venatori in alcune Regioni

L'”ENPA, insieme ad altre associazioni, ha impugnato al TAR numerosi calendari venatori. In sede cautelare, le sospensioni hanno riguardato Toscana, Veneto e Liguria.

“Regioni che – prosegue l’Enpa – assieme alle Marche, detengono il triste primato di essere “maglie nere” per continuare incessantemente a calpestare la scienza e la legge, premettendo veri e proprio massacri al solo fine del “divertimento””.

L’ENPA si rivolge quindi al Governo per chiedere un severo inasprimento delle pene e alla Corte dei Conti: “È inaccettabile che la fauna selvatica, bene indisponibile dello Stato, sia oggetto di un vero e proprio saccheggio, spesso autorizzato illegittimamente proprio dalle regioni attraverso politici e funzionari sensibili ai consensi della lobby venatoria”.