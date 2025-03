Caldaie a gas, Ambientalisti: il governo tenta di fare marcia indietro attraverso il Decreto bollette

“Il governo con un emendamento al Decreto Bollette tenta di fare marcia indietro sulle caldaie a gas. Un emendamento insensato e miope di fronte alla crisi climatica e al caro bollette”: così le associazioni ARSE, Coordinamento Free, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF Italia.

“Dopo lo stop ottenuto con non poca fatica sugli incentivi alle caldaie a gas – affermano le associazioni ambientaliste – il Governo tenta di far marcia indietro attraverso il Decreto Bollette, che già di suo presenta diverse criticità, come il continuo ricorso a misure emergenziali e non strutturali per aiutare famiglie e imprese e l’utilizzo fino al 50% delle risorse del Fondo Sociale per il Clima, su cui si è aperta una consultazione nelle scorse settimane”.

Caldaie a gas, il parere degli ambientalisti

Le associazioni ribadiscono, quindi, che “continuare ad incentivare le caldaie a gas non va solo contro quanto stabilito dalle Direttive europee, che in tal senso sono chiare e definitive, ma rischia di portare l’Italia sotto procedura di infrazione, rischiando di far sprecare risorse economiche che possono essere utilizzate per priorità ben più importanti”.

Infatti tali norme, in particolare la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici e i successivi documenti di implementazione, proibiscono di incentivare qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento che funzioni, anche temporaneamente, con gas fossile.

Gli ambientalisti ricordano anche che “i prodotti ibridi, che abbiano un contributo rilevante da fonti rinnovabili, stimato in almeno il 50%, (in Germania le norme nazionali fissano un minimo del 65%) possono essere agevolati, ma rigorosamente e in maniera proporzionale al loro uso di fonti rinnovabili. Ecco che quindi un sistema ibrido con caldaia a gas + pompa di calore, può essere sostenuto ma solo per la parte di energia rinnovabile, ovvero la pompa di calore, pena l’infrazione della norma comunitaria”.

Non solo – proseguono -: “è certamente vero che, ancorché assolutamente improbabile, un futuro uso del biometano e dell’idrogeno verde per l’uso domestico consentirebbe di incentivare le caldaie che usassero questi combustibili, ma la norma specifica chiaramente che una caldaia a gas che fosse installata “in attesa” del loro arrivo, con la banale caratteristica di essere “compatibile” (praticamente tutte le caldaie moderne lo sono) non consente, oggi, assolutamente il loro finanziamento agevolato: la norma esplicita chiaramente che per essere incentivate, le caldaie devono essere connesse ad un utenza che utilizza, fin dal momento dell’installazione, 100% biometano o idrogeno verde”.

“Di fronte a tali evidenze – sottolineano le associazioni – non vi è spazio né per le caldaie “H-ready”, ovvero potenzialmente pronte per un futuro -aleatorio- uso, né tanto meno per l’incentivazione totale di caldaie ibride. Per quanto riguarda il biometano, ovviamente tutte le caldaie, per definizione, sono biometano-ready e quindi la norma si tradurrebbe in un sostegno economico all’acquisto di tutte le caldaie senza alcun vincolo ambientale richiesto”.

Associazioni: occorre investire in tecnologie sostenibili

In conclusione, per ARSE, Coordinamento Free, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF Italia “servono strumenti e politiche che rendano possibili gli investimenti in tecnologie sostenibili, come le pompe di calore, con particolare riguardo alle famiglie a basso e medio reddito, che con maggiori difficoltà possono arrivare a fare investimenti importanti in questa direzione”.

“Continuare a sprecare risorse economiche in caldaie a gas, o senza la distinzione della parte rinnovabile per le ibride, o ancora per quelle che forse un giorno potranno andare a idrogeno o a biometano (risorse che dovrebbero essere utilizzate in settori decisamente diversi da quello domestico) vuol dire solo condannare le famiglie e il Paese ad una dipendenza da fonti fossili, climalteranti e costose e senza speranze di ridurre i costi in bolletta. E davvero non ne capiamo la ragione”, concludono.

