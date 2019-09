Circustenibile, a Roma la festa “green” dove l’arte incontra la sostenibilità

Si scrive “Circustenibile” ma si legge “mille modi per dire riciclo”: in questi giorni a Roma è in corso un evento itinerante interamente dedicato all’arte del riuso. Da giovedì 12 a giovedì 26 settembre, tante le iniziative dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile.

L’iniziativa propone la fruizione di installazioni urbane di riciclo creativo, spettacoli di musica con quelle “band” che hanno fatto del recupero e riciclo la loro caratteristica principale, arte del riciclo, artigianato del riuso, show cooking del recupero, atelier, laboratori, incontri e workshop.

L’obiettivo

L’obiettivo delle Associazioni è coniugare il “fare insieme” con la promozione della cultura della sostenibilità e la valorizzazione degli spazi urbani, creando un sempre più vasto territorio eco-friendly per sensibilizzare il pubblico verso scelte eco-compatibili.

Il termine “Circustenibile” è il risultato della fusione dei concetti di economia circolare e sviluppo sostenibile, secondo un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, dove non ci sono prodotti di scarto, ma materie prime che vengono costantemente riutilizzate in un meccanismo che si rigenera.

Tanti gli appuntamenti in corso. Per chi si fosse perso quelli che si sono svolti presso il Centro commerciale Euroma2, c’è ancora tempo per partecipare alle iniziative proposte negli spazi del Parco degli Scipioni (dal 15 al 18 settembre) e presso il Parco Centrale del Lago dell’Eur (dal 20 al 22 settembre).

Il workshop e le premiazioni per Contesteco

Giovedì 26 settembre, gran finale a Palazzo Brancaccio, dove si svolgerà il workshop Le buone re-azioni, incontro condotto da Mauro Spagnolo – consulente RAI e direttore di rinnovabili.it.

Seguiranno al workshop le premiazioni di Contesteco, il concorso d’arte e design sostenibile più eco del web – oggi Premio Metro News, con la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che avranno partecipato al contest.

Sarà consegnato il Premio Rinnovabili2019, alla Start up più innovativa che avrà partecipato al contest.

Verrà presentato infine il progetto Valori Ritrovati nato dalla collaborazione del Gruppo Poste Italiane con la Fondazione Caritas Roma Onlus.