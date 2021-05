Coop, in arrivo la bottiglia con il 100% di plastica riciclata

Una bottiglia di acqua minerale con il 100% di plastica riciclata, a marchio Coop, sarà sugli scaffali a metà giugno 2021. Da gennaio – ricorda l’azienda – grazie alla Legge di Bilancio 2021, è possibile realizzare bottiglie e vaschette ad uso alimentare in Pet riciclato fino al 100%, mentre prima il limite era del 50%.

“Un modo per operare in circolarità e realizzare prodotti sempre più sostenibili – afferma Coop. – Un ulteriore passo in avanti nel piano di sostenibilità e un obiettivo raggiunto in linea con l’adesione varata 3 anni fa alla “Pledging Campaign”, voluta dall’Unione Europea per l’implementazione del mercato della plastica riciclata”.

Le caratteristiche della nuova bottiglia Coop

Altra particolarità della nuova bottiglia è il tappo, che grazie alla sua conformazione resta ancorato al sigillo della bottiglia. Questa soluzione risulta pratica per il consumatore, in quanto la bottiglia può essere richiusa più volte senza il rischio di far cadere o perdere il tappo.

Inoltre, dopo l’utilizzo si previene la dispersione del tappo, che può così entrare nel medesimo circuito di riciclo della bottiglia.

“Questa soluzione – spiega Coop – anticipa le prescrizioni di legge della direttiva SUP che, a partire da luglio 2024, impone che contenitore e capsula non debbano separarsi (tethered cap). Anche il fardello utilizzato sarà composto dal 50% di plastica riciclata (polietilene)”.

Plastica riciclata, l’impegno di Coop

E proprio un prodotto di uso quotidiano come l’acqua imbottigliata è stata oggetto di particolare attenzione da parte di Coop nel tempo. Già dal 2009, con la campagna “Acqua di casa mia”, è stato promosso un uso più responsabile dell’acqua minerale, in particolare tenendo conto delle ricadute ambientali.

Coop certificò, dunque, una riduzione di emissioni di C02, ottenuta tramite la sgrammatura delle bottiglie, e l’aumento del numero di fonti di approvvigionamento dislocate sul territorio nazionale.