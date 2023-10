Gestione sostenibile delle foreste, Legambiente: Italia in ritardo

“L’Italia non gestisce in maniera sostenibile gli ecosistemi forestali; le foreste urbane e periurbane giocano un ruolo fondamentale per rigenerare le città e migliorare la salute pubblica, ma le città italiane sono in forte ritardo, faticando ad essere sostenibili e più verdi”: a fare il punto è Legambiente, che presenta il report Foreste 2023.

Il documento è stato presentato in occasione del VI Forum nazionale “La Bioeconomia delle Foreste. Conservare, ricostruire, rigenerare” organizzato oggi a Roma, in concomitanza alla Giornata mondiale della città.

Gestione sostenibile delle foreste, a che punto siamo in Italia?