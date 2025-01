L’orso bruno marsicano: un tesoro della natura da proteggere

L’Orso Bruno Marsicano rappresenta una delle sottospecie più iconiche ed affascinanti della fauna nazionale. Questo straordinario animale infatti, non è solo un simbolo delle montagne del nostro paese, ma riveste anche un ruolo fondamentale nel mantenere in equilibrio l’intero ecosistema italiano. Il suo nome completo è Ursus Arctos Marsicanus e vive esclusivamente nell’Appennino Centrale, rendendolo una sottospecie autoctona ed unica al mondo. A differenza dei suoi cugini europei, ha dimensioni leggermente più piccole, un cranio più largo ed un mantello di colore bruno-marrone.

Di indole solitaria, è attivo soprattutto al crepuscolo e di notte, dedicando gran parte della sua giornata alla ricerca di cibo. La sua dieta (onnivora e variabile a seconda della stagione) comprende frutta, bacche, miele, germogli, piccoli invertebrati e carcasse di animali. Durante l’inverno, l’Orso Bruno Marsicano si ritira nella sua tana per il letargo; durante questo “sonno invernale”, le femmine danno alla luce i piccoli – all’inizio ciechi e minuscoli, con un peso che non supera i 500 grammi e 20 cm di lunghezza – che cresceranno sotto la protezione della madre per circa due anni.

Sebbene a livello europeo gli esemplari dell’orso bruno non destano al momento particolari preoccupazioni, la popolazione unica dell’Appennino centrale è invece inserita nella lista rossa IUCN tra le specie in pericolo critico di estinzione. Secondo una stima, si contano infatti solo 50-60 individui di Orso Bruno Marsicano su tutto il territorio nazionale, costantemente sotto pressione da diverse minacce. Nelle prossime righe, scopriremo i segreti di questa specie unica, i fattori che ne minacciano la sopravvivenza e cosa possiamo fare per aiutarla e preservarla.

LE MINACCE ALL’ORSO MARSICANO

L’Orso Bruno Marsicano è vittima di numerose minacce che ne mettono a rischio la sopravvivenza. A rendere critica la sua situazione sono:

PERDITA DELL’HABITAT : La frammentazione e la riduzione delle aree naturali causano una diminuzione dello spazio vitale disponibile, ostacolando anche l’ampliamento della popolazione.

CACCIA E BRACCONAGGIO : L’uso di veleni, lacci e armi da fuoco continua a rappresentare una delle principali minacce, nonostante i divieti.

INCIDENTI STRADAL I: Le infrastrutture umane come strade e ferrovie aumentano il rischio di collisioni mortali, in particolare nelle aree cruciali per la sopravvivenza dell’orso.

CONFLITTI CON L’UOMO: L’espansione dell’orso in aree antropizzate porta spesso a scontri con le attività agricole, come l’allevamento brado, generando tensioni con le comunità locali.

Questi fattori combinati spesso tra loro contribuiscono ad un bilancio demografico negativo per la sottospecie, rendendo ogni nuova nascita un evento cruciale ed estremamente positivo, ma insufficiente a compensare i livelli di mortalità esistenti.

IL WWF E LE AZIONI PER SALVARE L’ORSO MARSICANO

Il WWF è da anni un protagonista indiscusso nella protezione dell’Orso Bruno Marsicano, una specie simbolo della biodiversità italiana. In particolare, porta avanti il progetto Orso 2×50, un ambizioso piano volto a raddoppiare sia l’areale dell’Orso Bruno Marsicano sia il numero di esemplari entro il 2050. Tra le principali azioni introdotte, spiccano gli sforzi per ridurre la mortalità causata dall’uomo. Un altro pilastro delle attività del WWF è la conservazione della biodiversità, resa possibile grazie alla sensibilizzazione delle comunità locali. Il dialogo ed il dibattito con le popolazioni che condividono il territorio con l’orso sono cruciali per favorire una convivenza armoniosa tra uomo e fauna selvatica.

Il lavoro diretto sul campo rappresenta un elemento centrale delle azioni del WWF per l’orso bruno marsicano. In questo contesto, gli operatori ed i volontari monitorano costantemente gli spostamenti degli orsi. Per mitigare le minacce che la sottospecie deve affrontare, il WWF collabora con le comunità locali nelle cosiddette “Terre dell’orso” diffondendo misure di protezione come recinzioni elettrificate a tutela degli allevamenti e dissuasori anti-attraversamento per ridurre il rischio di incidenti, sensibilizzando le persone sulla necessità di promuovere una convivenza con questa sottospecie iconica ed assicurando all’ Orso Marsicano un futuro.

COME POSSIAMO AIUTARE L’ORSO MARSICANO ED IL WWF

La tutela e la conservazione dell’Orso Bruno Marsicano richiede il contributo di tutti. Per aiutare il WWF a portare continuare a difendere l’Orso Bruno Marsicano, puoi intraprendere alcune azioni concrete:

SOSTIENI IL WWF : Puoi aiutare direttamente questa causa attraverso una donazione o puoi scegliere di adottare simbolicamente un Orso Bruno Marsicano . Grazie al tuo supporto, il WWF potrà implementare progetti di salvaguardia ed ampliare il proprio impatto sul territorio. Se opterai per l’adozione, potrai ricevere come ringraziamento il Welcome Kit con peluche WWF (che riceverai direttamente a casa tua), oppure il Welcome Kit digitale, una scelta completamente paper-free che ti permetterà di ricevere il certificato di adozione e la scheda informativa per E-mail.

DIVULGAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA: Parla con amici e parenti di quanto hai imparato sull’Orso Marsicano e cosa ogni individuo può fare in concreto per sostenerlo. La conoscenza è il primo passo per la conservazione.

Ogni esemplare salvato oggi è un piccolo grande passo verso un futuro migliore per l’Orso Bruno Marsicano e la nostra immensa biodiversità. Salvarlo significa tutelare la Natura di cui anche noi facciamo parte. Con il tuo aiuto possiamo fare la differenza. Unisciti al WWF per garantire un futuro all’orso marsicano ed alle meraviglie naturali che popolano il Pianeta.

