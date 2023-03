Il Codacons chiede al Governo sconti in bolletta a chi riduce gli sprechi d’acqua

Acqua, Codacons: sconti in bolletta a chi riduce gli sprechi (Fonte immagine Pixabay)

Sconti in bolletta a chi riduce gli sprechi d’acqua. È la richiesta del Codacons che, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua di oggi, chiede al Governo iniziative per tutelare le risorse idriche.

«Inutile limitare ad un solo giorno dell’anno le iniziative di sensibilizzazione in tema di acqua, se poi in Italia si continua a sprecare il 42% di risorse idriche che vanno disperse a causa della rete colabrodo – dice il presidente Carlo Rienzi – L’acqua, soprattutto in questo momento di grave siccità e a fronte dei preoccupanti cambiamenti climatici che stanno interessando il territorio, va difesa ogni singolo giorno attraverso misure concrete e realmente efficaci».

«Per tale motivo – prosegue Rienzi – chiediamo oggi alla Premier Meloni di studiare un provvedimento che da un lato riconosca sconti in bolletta a quelle famiglie che riducono gli sprechi, al pari di quanto il Governo starebbe già facendo con luce e gas, e dall’altro premi con maggiori finanziamenti quelle regioni e quegli enti locali che riescono a tagliare sensibilmente le perdite di acqua lungo la rete».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!