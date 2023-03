Giornata mondiale dell’acqua, risorsa vitale e in crisi

«L’acqua è la linfa vitale del nostro mondo, ma viene avvelenata dall’inquinamento e prosciugata dall’uso eccessivo. In questa #GiornataMondialedell’Acqua riflettiamo sui nostri ruoli individuali e collettivi per utilizzare e gestire in modo sostenibile la linfa vitale dell’umanità. Agiamo per garantire a tutti un accesso equo all’acqua».

È quanto scrive su twitter António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, per la Giornata mondiale dell’acqua che ricorre oggi. Da oggi al 24 marzo si svolgerà a New York la Conferenza Onu sull’acqua. Una risorsa vitale, fondamentale e preziosa, diritto da cui miliardi di persone sono a oggi escluse. Come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità, due miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ad acqua potabile sicura.

— António Guterres (@antonioguterres) March 22, 2023