Bollette pazze, emendamento alla manovra prevede risarcimento per le vittime

Un emendamento alla manovra prevede per le vittime delle bollette pazze un risarcimento pari al 10% delle somme non dovute e non inferiore a 100 euro

Bollette pazze chiamano rimborso. Un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato prevede in favore delle vittime di bollette sbagliate un risarcimento pari al 10% delle somme non dovute e comunque non inferiore a 100 euro. Si prevede dunque che i consumatori vittima di bollette pazze dell’energia o dell’acqua ricevano non solo il rimborso delle somme eventualmente versate ma anche un risarcimento.

Bollette pazze, si prevede risarcimento…

Secondo le notizie di agenzia, chi riceve bollette pazze per la fornitura di acqua, luce, gas, servizi telefonici, televisivi o internet ha diritto a ricevere, oltre alle rimborso dei soldi eventualmente versati, una somma “pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”. L’erogazione può seguire due strade: lo storno nelle fatturazioni successivi o un versamento ad hoc.

… ma per il Codacons i gestori non accetteranno mai

Tutto bene? Per il Codacons è giusto prevedere un indennizzo per chi subisce bollette pazze «ma l’entità del risarcimento deve essere più elevato, allo scopo di spingere i fornitori dei servizi a comportamenti più corretti verso i propri clienti».

È un fenomeno foriero di grandi problemi per chi ne rimane vittima.

«Ogni anno migliaia di famiglie ricevono bollette pazze legate a conguagli, consumi sballati, errori di fatturazione, ecc., e devono iniziare un percorso ad ostacoli per far valere le proprie ragioni, rimbalzando da un ufficio all’altro, un calvario che spesso porta a rinunciare alla contestazione e a pagare somme non dovute – commenta il presidente Codacons Carlo Rienzi – In tal senso è giusto prevedere un indennizzo per le vittime delle bollette errate, ma il 10% degli importi non dovuti è insufficiente, e l’entità del risarcimento deve essere aumentato per avere una reale funzione deterrente».

L’associazione dubita che la misura, però, potrà davvero passare.

«Siamo inoltre convinti – dice Rienzi – che la misura inserita in Manovra non vedrà mai la luce, perché i gestori non accetteranno mai tale novità che avrebbe un impatto sulle loro casse, e faranno fronte comune per spingere il Governo al dietrofront».

Ottima notizia, dice l’UNC

Più positivo il commento dell’Unione Nazionale Consumatori che parla di ottima notizia.

«Finalmente un provvedimento dalla parte dei consumatori, che mira a risarcirli in modo automatico a fronte dei tanti disservizi, disagi, soprusi, pratiche commerciali scorrette ed aggressive perpetuate dai diversi fornitori di servizi essenziali, come luce e gas – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Speriamo che si inserisca in manovra anche l’emendamento che prevede l’obbligo per le compagnie telefoniche di rimborsare immediatamente i clienti per la nota questione delle bollette da 28 giorni, così da chiudere definitivamente questa vergognosa ed imbarazzante vicenda che si trascina da fin troppi mesi».