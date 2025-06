Tutela vulnerabilità gas, Arera: a maggio più 0,1% su aprile

L’Autorità per energia, reti e ambiente (Arera) ha comunicato il nuovo aggiornamento sul valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas.

Per il mese di maggio 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (la famiglia con consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 108,00 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento del +0,1% su aprile.

Per il mese di maggio, che ha visto le quotazioni all’ingrosso sostanzialmente invariate rispetto a quelle registrate ad aprile, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 37,66 €/MWh.

Arera analizza poi la composizione percentuale della spesa per la fornitura di gas in tutela vulnerabilità. La spesa per la materia gas naturale è pari al 46,02%: sono 43,68 centesimi di euro (pari al 40,44% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 6,02 centesimi di euro (5,57% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.

La spesa per il trasporto e la gestione del contatore è pari a 23,20 centesimi di euro (21,48% del totale della bolletta). La spesa per gli oneri di sistema è pari a 3,31 centesimi di euro (3,07% del totale della bolletta) mentre 31,79 centesimi di euro (29,44% del totale della bolletta) vanno per le imposte.