Il dibattito sul canone Rai torna a infiammare la politica e i cittadini. La Lega propone nuovamente di ridurre l’importo annuale da 90 a 70 euro, ma la misura incontra ostacoli politici e dubbi sull’effettiva applicazione. Tra emendamenti nascosti e polemiche tra partiti, i contribuenti continuano a chiedersi se potranno davvero beneficiare di un risparmio in bolletta nel 2026.

La proposta della Lega

La misura del taglio del canone Rai era già stata approvata nella Legge di Bilancio 2024, ma nel 2025 la proroga non è stata confermata a causa delle opposizioni interne alla maggioranza. Per il 2026, la Lega ha inserito tra gli emendamenti parlamentari il ripristino del taglio, modificando l’articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, sostituendo “2024” con “2026”.

Secondo le stime, una riduzione di 20 euro all’anno comporterebbe un costo complessivo di circa 430 milioni di euro, con risorse disponibili già limitate. Non sorprende, quindi, che la proposta abbia subito la ferma opposizione di Forza Italia, guidata da Maurizio Gasparri, che ha sollevato criticità rispetto all’European Media Freedom Act e al rischio di riduzione dei fondi pubblicitari destinati alla Rai.

Le reazioni dei consumatori

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sostiene la riduzione e spinge per l’eliminazione totale del canone, a condizione che il servizio pubblico continui a essere finanziato tramite la fiscalità generale.

Secondo Dona, il canone attuale viola il principio costituzionale di capacità contributiva, poiché viene pagato da tutti, indipendentemente dal reddito.

“Anche i poveri assoluti pagano il canone, salvo eccezioni per chi ha più di 75 anni e un reddito sotto gli 8.000 euro – afferma Dona – È un’ingiustizia. Almeno l’esenzione dovrebbe estendersi agli under 75 più vulnerabili”.

Cosa succederà nel 2026

Nonostante le promesse e gli emendamenti, per ora le prospettive di una riduzione effettiva restano incerte. La battaglia politica continua tra chi sostiene un taglio graduale o totale e chi teme ripercussioni sulla stabilità del servizio pubblico e sull’equilibrio delle risorse. La questione, oltre a rappresentare un dibattito politico, rimane centrale per milioni di italiani che ogni anno si trovano a pagare il canone in bolletta.

In attesa delle decisioni finali del Parlamento, i cittadini seguono con attenzione gli sviluppi, consapevoli che il vero impatto di questa misura andrà oltre i numeri e toccherà direttamente il portafoglio e la percezione di equità del sistema fiscale.