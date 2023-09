Casa, conviene di più l’affitto o aprire un mutuo? L’indagine di Altroconsumo

Altroconsumo ha realizzato alcune simulazioni relative a un bilocale di 60 metri quadri in tre zone semicentrali di Milano, Bergamo e Brescia per capire se conviene di più l’affitto o il mutuo

È più conveniente pagare l’affitto o la rata del mutuo? La scelta dipende da numerosi fattori anche soggettivi, ma la convenienza economica varia a seconda del mutuo che si sceglie e della città in cui si decide di andare ad abitare: è quanto emerso da uno studio realizzato da Altroconsumo (qui l’indagine completa).

Affitto o mutuo? I calcoli di Altroconsumo

La scelta tra acquistare casa o prenderla in affitto deve tenere in considerazione diversi fattori, dai motivi personali a quelli economici. Innanzitutto – spiega Altroconsumo – per ottenere un mutuo bisogna rispettare determinati requisiti di età, reddito e capitale ottenibile.

È fondamentale avere da parte già una buona somma di denaro, pari al 20% del prezzo della casa, più altre spese aggiuntive che possono comprendere i costi di agenzia o le spese di trasloco. In secondo luogo, occorre essere affidabili per la banca, cioè essere in grado di pagare la rata mensile, che in genere non può superare un terzo del reddito mensile del mutuatario.

La tabella che segue, realizzata da Altroconsumo – “mostra alcune simulazioni che aiutano a comprendere il tipo di convenienza che ha l’acquisto della casa rispetto all’affitto“, afferma l’Organizzazione.

Altroconsumo ha ipotizzato di acquistare un bilocale di 60 metri quadri in tre zone semicentrali di Milano, Bergamo e Brescia, e quindi di affittare la stessa tipologia di casa. Inoltre ha messo a confronto l’affitto con la rata di un mutuo prima casa all’80% per una durata di 30 anni.

“In generale – spiega Altroconsumo – l’affitto ha un costo maggiore della rata di un mutuo all’80%, anche se acquistare casa con un finanziamento comporta un esborso complessivo di denaro consistente. La rata del mutuo è minore dell’affitto e consente di avere un risparmio economico oggi pagando la rata anziché la locazione, oltre che prevedere un guadagno nel caso in cui si decidesse di mettere in affitto a propria volta la casa acquistata”.

Altroconsumo: acquisto opzione vincente

Altroconsumo analizza, quindi, che “l’opzione acquisto della casa è quella vincente; in generale i costi di un mutuo, anche tenendo conto dell’anticipo e dei costi di agenzia, sono più bassi di una casa in affitto. Solo a Milano in due casi si paga di più col mutuo, ma si tratta di valori compensati ampiamente dal valore della casa acquistata. Anche considerando i costi notarili e le imposte l’acquisto della casa risulta essere economicamente più conveniente.”

Insomma – conclude l’Organizzazione – “oggi l’acquisto può essere una buona alternativa, ma solo se si è in grado di coprire le spese iniziali e si ha un reddito sufficiente ad ottenere il mutuo (la banca non eroga un mutuo la cui rata è superiore ad un terzo del reddito disponibile mensile del cliente). Il tutto dipende poi ovviamente dal livello dei prezzi di acquisto delle case e dai prezzi di affitto”.

