Cerchi una casa ad alta efficienza energetica? Ecco cosa devi sapere sugli immobili classe A e B

Le case ad alta efficienza energetica rappresentano una spesa intelligente e rispettosa del pianeta che ci ospita. Da un lato sono una scelta ecosostenibile, ma dall’altro intervengono anche per abbassare notevolmente i consumi domestici. Il costo degli immobili di classe A e B, dunque, pur essendo superiore alle medie si ripaga ampiamente nel lungo periodo, proprio per via di ciò che una famiglia andrà a risparmiare in bolletta. Questo spiega perché le case di tale tipologia sono così ricercate, e perché rappresentano uno dei fulcri delle politiche di neutralità carbonica previste dall’Unione Europea.

Caratteristiche delle case di classe energetica A e B

Le abitazioni di classe A e B sono note per le loro prestazioni di alto livello in termini di consumi e di sostenibilità ambientale. La classe A rappresenta il vertice di tale gerarchia, con alcune caratteristiche notevoli, come le perdite di calore più basse in assoluto e l’utilizzo più efficiente delle risorse energetiche. L’isolamento termico è di qualità superiore, il che permette di minimizzare le fughe di calore e l’intrusione delle temperature esterne negli ambienti domestici. Da sottolineare il fatto che la classe in assoluto più efficiente è la A4.

Per quel che riguarda i vantaggi, come anticipato, gli immobili ad alta efficienza energetica (classe A e B) permettono di ridurre la produzione di anidride carbonica (CO2), contribuendo dunque alla lotta al problema del cambiamento climatico. Consumando meno risorse, vanno ad incidere positivamente anche sul conto presentato dalle bollette. Si parla di un risparmio che può arrivare fino all’80%, se facciamo un confronto diretto con le case di classe più bassa, ovvero la G.

La Direttiva Case Green e gli istituti di credito

A questo punto è importante introdurre i capisaldi della Direttiva Case Green. Ci si trova di fronte ad un piano dell’Unione Europea che ha, come obiettivo ultimo, il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, ovvero le zero emissioni. Prevede delle tappe intermedie, con una riduzione del -55% delle emissioni di CO2 entro il 2030, così da abbattere la nostra impronta di carbonio. Tali obiettivi rappresentano dei veri e propri obblighi per gli stati membri: al pari degli altri, dunque, anche l’Italia dovrà arrivare ad una classe energetica E entro il 2030, e D entro il 2033.

Fra gli attori protagonisti della green transition troviamo anche gli istituti di credito, ma in quale misura? Banche come BNL BNP Paribas hanno deciso di lanciare delle iniziative ricche di agevolazioni, come nel caso di BNL Abito Mutuo Green, ad esempio. Si parla di un prodotto a tasso fisso che assegna uno sconto del -50% in relazione alle spese d’istruttoria, per chi richiede un mutuo per l’acquisto di una casa di classe A o B. BNL Abito Mutuo Green si inserisce nella più ampia offerta di BNL BNP Paribas sul mondo della casa a 360° con la piattaforma digitale BNL Abito: un ecosistema che racchiude soluzioni per rispondere ai bisogni dei clienti e aiutarli a realizzare una casa su misura.

