Intelligenza artificiale, Benifei: “Regolamento Ue scelta d’avanguardia. Il mondo ci copia”

“Non creiamo limiti alle aziende europee, ma protezione per i cittadini”: così l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei a margine della sessione plenaria al Parlamento europeo di Strasburgo. Benifei ha parlato del nuovo regolamento sull’intelligenza artificiale, reputandolo importante dal punto di vista dell’impegno comune da avere nei confronti delle nuove tecnologie.

Benifei è relatore dell’AI Act europeo e negoziatore per i Socialisti e Democratici dell’ Omnibus digitale.

“Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale è stata una scelta d’avanguardia per l’Europa che ora molti paesi del mondo, molte parti del mondo ci stanno copiando. Ma noi abbiamo voluto essere un po’ un’avanguardia, un fronte più avanzato, perché abbiamo detto per esempio che alcuni usi di intelligenza artificiale particolarmente impattanti sulla libertà noi in Europa non li vogliamo”, ha detto Benifei, che spiega in parole semplici le diverse scelte a tutela dei consumatori.

“Abbiamo limitato l’uso delle telecamere a riconoscimento biometrico a uso per la ricerca dei criminali. Abbiamo vietato l’uso per fare controllo delle emozioni nei luoghi di lavoro e di studio, perchè non vogliamo ci sia un’intrusione nella privacy di lavoratori o studenti. Abbiamo vietato il social scoring modello cinese. E poi abbiamo lavorato affinché ci fossero strumenti di controllo su cosa viene mostrato attraverso l’AI generativa per rendere riconoscibili i deepfake”.