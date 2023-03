Qualche idea su come decorare le uova di Pasqua in vista della festa

La Pasqua è una festa tra le più attese dai bambini e anche dagli adulti. Il motivo è semplice, non si vede l’ora di scartare quelle deliziose uova di cioccolato racchiuse in fantasiose e colorate carte e fiocchi, per mangiarne fino a sazietà.

È il momento, inoltre, che tutti aspettano, per lasciarsi andare ai peccati di gola e non sentirsi troppo in colpa a sgarrare a tavola, soprattutto con i dolci. In realtà, spesso, sono proprio questi ultimi il nodo cruciale di un pranzo o una cena, perché la Pasqua è un’occasione per trascorrere una giornata insieme, tutti a tavola, a consumare prelibatezze della tradizione.

A volte, ci si può sentire stanchi di provare sempre le solite ricette o non si ha il tempo e la fantasia per sperimentarne di nuove. Allo stesso tempo, però, non si vuole rinunciare a fare bella figura e stupire i propri ospiti con qualcosa che faccia scena e sia allo stesso tempo gustoso.

Perché allora non decorare le uova di Pasqua secondo fantasia? Certamente apparirà più accattivante rispetto alla sua versione semplice, e sul gusto si potrà andare sul sicuro, perché il cioccolato piace a tutti e le decorazioni sono a gusto personale.

Ecco allora, alcune idee sfiziose su come decorare le uova di cioccolato in pochi e semplici passaggi, con gli ingredienti che si hanno in casa. Anche il palato vuole la sua parte, e per rendere la Pasqua una vera occasione gourmet per tutti abbiamo scelto le uova di cioccolato del celebre marchio piemontese Venchi.

Confetti e caramelle colorate

Le uova di cioccolato devono piacere prima di tutto ai bambini e, se ce ne sono in casa, coinvolgerli nella decorazione è senz’altro un modo per tenerli impegnati e farli divertire con un’attività utile a tutta la famiglia.

Si possono impiegare confettini, zuccherini o caramelle colorate per rivestire tutto l’uovo e creare un effetto arcobaleno, con i diversi colori delle caramelle.

Farlo è davvero molto semplice. Basterà sciogliere della cioccolata dello stesso gusto dell’uovo di Pasqua e spalmarla ancora fusa, ma non del tutto bollente, sull’uovo. Questa agirà da collante per le caramelle. Dopo di che si possono attaccare i confettini e le caramelle in maniera casuale o seguendo un ordine preciso, in modo da creare sfumature ed effetti colorati.

Granella di nocciole e mandorle

La stessa procedura vista per le caramelle e i confetti colorati, la si può adottare anche con la frutta secca, per conferire all’uovo un gusto più intenso, croccante e perché no, anche un effetto più scenico.

Bisogna, quindi, spalmare il cioccolato liquido su tutta la superficie dell’uovo e farlo rotolare su un vassoio pieno di granella di nocciole, pistacchi, mandorle o la frutta secca che più si preferisce.

Basta poi aspettare qualche ora, in modo che tutto si rapprenda, e può essere servito.

Decorazioni col cioccolato fuso

Chi ha più tempo e dimestichezza con gli utensili da cucina e pasticceria, soprattutto, può mettersi alla prova con delle decorazioni più sofisticate.

Il cioccolato fuso ben si presta per una decorazione davvero molto scenica e per rendere più elegante e raffinato anche l’uovo di Pasqua più semplice.

Il segreto è giocare sui contrasti. Su un uovo di cioccolata fondente, si può utilizzare il cioccolato al latte o bianco, per far risaltare ancora di più la decorazione.

Tutto quello che serve è una sac à poche, un punteruolo, stencil con le figure da decorare e una mano molto ferma.

Il cioccolato fuso, infatti, tende a sbavare molto facilmente, per cui serve molta pazienza per ottenere un risultato pulito e professionale.

Su internet si possono trovare molte figure da disegnare sulle uova. È sufficiente sceglierne qualcuna, stamparla e ritagliarla lungo i bordi, così da poter incidere il profilo sulla superficie dell’uovo e avere una traccia da seguire quando si passerà alla decorazione.

Dopo aver fuso il cioccolato, bisogna poi versarlo nella sac à poche con una punta molto sottile e ricalcare la figura incisa per darle colore e farla risaltare. Una volta terminato, basta aspettare che asciughi e può essere servito.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!