Prevenzione sismica a Modena: interventi, incentivi e diritti dei cittadini

Modena ricorda ancora con abbondanza di particolari e con una certa preoccupazione l’evento sismico del 2012, che ha segnato profondamente il territorio e ha avviato una serie di politiche antisismiche volte alla protezione sia dell’ambiente che dei cittadini. Oggi, a distanza di anni, la sicurezza rimane un punto fermo nella costruzione e nella ristrutturazione degli edifici e le soluzioni antisismiche a Modena sono parecchio ricercate sia dai cittadini che dalle istituzioni.

Perché la prevenzione sismica è importante nelle ristrutturazioni

Gli edifici dalla storia più antica non sono progettati per resistere a un evento sismico, come è stato drammaticamente chiaro nel caso del 2012 e molti altri eventi che hanno sconvolto la nostra penisola. Le più recenti norme antisismiche regolano in maniera chiara i requisiti che ogni edificio deve rispettare per la sicurezza sia di chi vi abita all’interno sia dell’intera popolazione e della città. Particolare preoccupazione destano gli edifici costruiti prima degli anni ‘80, quando nessuna regolamentazione antisismica era in atto o quasi.

I cittadini proprietari di edifici di questo tipo possono però procedere a una ristrutturazione che tenga conto delle norme più recenti, aumentando la resistenza dell’edificio e riducendo la vulnerabilità in caso di terremoto. Migliorando così il senso di protezione e sicurezza delle proprie famiglie. Per i cittadini è possibile rivolgersi alle istituzioni per detrazioni fiscali e incentivi che permettono di rendere sicura la propria abitazione con una minore spesa complessiva.

Quali sono le soluzioni antisismiche per Modena e dintorni

Gli interventi che si possono effettuare in fase di ristrutturazione di un edificio datato per renderlo meno vulnerabile agli eventi sismici variano in base all’età, al tipo di costruzione e allo stato della struttura. Il consolidamento delle murature portanti, il rinforzo dei solai e delle fondazioni, oltre alla realizzazione di collegamenti strutturali più efficaci tra le diverse parti dell’edificio sono alcuni degli interventi più comuni da parte delle aziende specializzate in soluzioni antisismiche per l’edilizia.

Un ruolo fondamentale è svolto dal sopralluogo e dalla diagnosi antisismica, che va affidato a professionisti dell’edilizia. Una valutazione tecnica della vulnerabilità sismica dell’immobile, effettuata da professionisti qualificati come ingegneri o architetti specializzati, permette di individuare punti critici dell’edificio e valutare le possibili soluzioni antisismiche. Si tratta di un passaggio delicato che determina il costo, la tipologia di interventi, e il numero di migliorie necessarie per rendere l’edificio pubblico o privato più stabile secondo gli attuali standard di sicurezza antisismica.

Incentivi e agevolazioni per le ristrutturazioni antisismiche

Riconoscendo l’importanza della prevenzione e la gravità di eventuali situazioni pericolose come quella verificatasi nel 2012, lo Stato e le istituzioni hanno messo in atto una serie di incentivi, agevolazioni e detrazioni che permettono ai singoli cittadini di mettere in sicurezza le proprie abitazioni e propri luoghi di lavoro. Si chiama Sismabonus il principale strumento di detrazione fiscale per chi desidera adeguare il proprio edificio alle più recenti norme antisismiche. Per i privati cittadini è importante informarsi in maniera esaustiva sui bonus disponibili, sia per le abitazioni singole che per i condomini.

In alcuni casi, infatti, il Sismabonus può essere accorpato ad altre detrazioni per l’efficientamento energetico, la ristrutturazione e altri lavori effettuati in abitazioni ed edifici privati o pubblici. Quando un cittadino si rivolge a una ditta per conoscere nel dettaglio le soluzioni antisismiche a Modena, ha il diritto a un quadro complessivo dei costi, delle tempistiche e delle concrete possibilità di miglioramento per la maggiore sicurezza del proprio ambiente. L’obiettivo è quello di creare un patrimonio edile più sicuro per l’intera città e la provincia di Modena, scongiurando i danni alle persone e alle cose che si sono verificate in passato. La cultura delle prevenzione non è solo un valore astratto, ma una pratica concreta che si può attuare fin da oggi per assicurare ai cittadini un territorio più sano in futuro.