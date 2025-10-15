Expo Consumatori, la kermesse torna a Roma dal 17 al 19 ottobre

Consumo consapevole, transizione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile ed educazione finanziaria: sono fra i temi al centro di Expo Consumatori, la kermesse dedicata al mondo del consumerismo. La manifestazione, organizzata da Assoutenti, torna dal 17 al 19 ottobre nell’area del Gazometro Ostiense di Roma e all’interno di Maker Faire Rome. Per il 2025 il tema scelto è quello della sostenibilità: “Trasformare le buone abitudini in attitudini”.

«Expo Consumatori – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – nasce per rendere i cittadini protagonisti di un cambiamento concreto e condiviso, capace di orientare il mercato e accelerare la transizione ecologica».

Gli eventi di Expo Consumatori

Expo Consumatori, giunto alla sua 8° edizione, è una manifestazione-evento che nasce per offrire un momento di confronto pubblico sulle tematiche consumeristiche e sul futuro del ruolo del consumatore nella società attraverso workshop, laboratori, convegni.

La manifestazione sarà inaugurata venerdì 17 ottobre alle ore 10:15 con il taglio del nastro da parte dell’attrice Claudia Gerini, madrina d’eccezione della kermesse, e vedrà gli interventi, tra gli altri, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente Arera, Stefano Besseghini, dei parlamentari Alberto Luigi Gusmeroli e Andrea Casu. Durante Expo Consumatori 2025 si alterneranno laboratori, talk e attività esperienziali che coinvolgeranno in modo diretto i cittadini su temi come consumo consapevole, transizione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile ed educazione finanziaria. Alla tre giorni di eventi parteciperà anche l’attore comico Ciro Giustiniani, che coinvolgerà i visitatori tra laboratori e percorsi interattivi.

Tra i momenti chiave: Officine del Consumo Consapevole con laboratori di economia circolare e sostenibilità (con Ispra e Eni); Simula-CER, laboratorio interattivo realizzato con Enea per far vivere la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile; il convegno “Consumatori, imprese, istituzioni: un patto per la sostenibilità consumerista” con tre panel dedicati a consumi circolari, mobilità e transizione energetica, con la partecipazione di Arera, Agcm, Poste Italiane e rappresentanti istituzionali. Qui il programma completo.