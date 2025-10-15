Expo Consumatori, la kermesse torna a Roma dal 17 al 19 ottobre
Dal 17 al 19 ottobre torna Expo Consumatori, la kermesse dedicata al mondo del consumerismo, quest’anno sul tema “Trasformare le buone abitudini in attitudini”
Consumo consapevole, transizione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile ed educazione finanziaria: sono fra i temi al centro di Expo Consumatori, la kermesse dedicata al mondo del consumerismo. La manifestazione, organizzata da Assoutenti, torna dal 17 al 19 ottobre nell’area del Gazometro Ostiense di Roma e all’interno di Maker Faire Rome. Per il 2025 il tema scelto è quello della sostenibilità: “Trasformare le buone abitudini in attitudini”.
«Expo Consumatori – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – nasce per rendere i cittadini protagonisti di un cambiamento concreto e condiviso, capace di orientare il mercato e accelerare la transizione ecologica».
Gli eventi di Expo Consumatori
Expo Consumatori, giunto alla sua 8° edizione, è una manifestazione-evento che nasce per offrire un momento di confronto pubblico sulle tematiche consumeristiche e sul futuro del ruolo del consumatore nella società attraverso workshop, laboratori, convegni.
La manifestazione sarà inaugurata venerdì 17 ottobre alle ore 10:15 con il taglio del nastro da parte dell’attrice Claudia Gerini, madrina d’eccezione della kermesse, e vedrà gli interventi, tra gli altri, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente Arera, Stefano Besseghini, dei parlamentari Alberto Luigi Gusmeroli e Andrea Casu. Durante Expo Consumatori 2025 si alterneranno laboratori, talk e attività esperienziali che coinvolgeranno in modo diretto i cittadini su temi come consumo consapevole, transizione energetica, economia circolare, mobilità sostenibile ed educazione finanziaria. Alla tre giorni di eventi parteciperà anche l’attore comico Ciro Giustiniani, che coinvolgerà i visitatori tra laboratori e percorsi interattivi.
Tra i momenti chiave: Officine del Consumo Consapevole con laboratori di economia circolare e sostenibilità (con Ispra e Eni); Simula-CER, laboratorio interattivo realizzato con Enea per far vivere la nascita di una Comunità Energetica Rinnovabile; il convegno “Consumatori, imprese, istituzioni: un patto per la sostenibilità consumerista” con tre panel dedicati a consumi circolari, mobilità e transizione energetica, con la partecipazione di Arera, Agcm, Poste Italiane e rappresentanti istituzionali. Qui il programma completo.