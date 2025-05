“Il consumatore post-moderno e la crisi dei valori occidentali”, Codici a congresso dal 16 al 18 maggio

È conto alla rovescia per il IV congresso nazionale di Codici, in programma nel fine settimana a Frascati. Autorità ed esperti si confronteranno su scenari macroeconomici, intelligenza artificiale, lotta alla contraffazione e made in Italy durante il congresso dell’associazione, che si svolgerà dal 16 al 18 maggio 2025 a Frascati (Roma), presso l’Hotel Villa Mercede. In programma tre giornate di confronto, analisi e riflessione sui grandi cambiamenti economici e sociali che coinvolgono il consumatore, articolati intorno al titolo “Il consumatore post-moderno e la crisi dei valori occidentali”.

La prima sessione, in programma venerdì 16 maggio alle ore 15, è dedicata allo scenario macroeconomico. Previsti un approfondimento del confronto-scontro tra G7 e Brics e una riflessione sugli scenari e sulle ricadute sul consumatore. Intelligenza artificiale e diritti dei consumatori è il tema della seconda sessione, prevista per sabato 17 maggio a partire dalle ore 9. L’ultima sessione, prevista per sabato 17 maggio a partire dalle ore 15, è dedicata alla lotta alla contraffazione, al Made in Italy e alla domanda interna come strumento di crescita. Interverranno ministri, rappresentanti di istituzioni e università, di banche, Autorità e associazioni dei consumatori.

Sarà possibile seguire le tre sessioni in diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione Codici:

I Sessione – Venerdì 16 maggio ore 15:00

“Lo scenario macroeconomico. Il confronto-scontro tra G7 e Brics, scenari e ricadute sul consumatore”

https://www.youtube.com/watch?v=TFbfHzMqvvA

II Sessione – Sabato 17 maggio ore 09:00

“Intelligenza Artificiale e diritti dei consumatori”

https://www.youtube.com/watch?v=auPWgoe8d1Q

III Sessione – Sabato 17 maggio ore 15:00

“Lotta alla contraffazione, Made in Italy e domanda interna come strumento di crescita”

https://www.youtube.com/watch?v=kUtqqsP4vUQ