Il ministro della Giustizia Bonafede a Expo Consumatori

A Expo Consumatori è arrivata la visita del Guardasigilli, premiato per il suo impegno nella class action. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha infatti fatto visita ieri all’evento Expo Consumatori 4.0, organizzato da Assoutenti nell’ambito dell’Isola della Sostenibilità all’Ex Mattatoio.

Bonafede ha ricevuto un particolare riconoscimento da parte di Assoutenti: il Premio Nuovi Eroi – Menzione Speciale Legalità.

«Oggi – ha dichiarato il presidente Furio Truzzi – assegniamo questo premio al ministro Alfonso Bonafede per aver mantenuto gli impegni e per aver dato al nostro Paese una nuova legge sulla Class Action e per il dialogo che auspichiamo riparta a breve con il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti».

Ritirando il premio il Guardasigilli ha ringraziato Assoutenti e ha rinnovato la propria piena disponibilità a un dialogo costruttivo e a un confronto costante con l’associazione nell’interesse dei consumatori e dei cittadini.

«Ho voluto che il Parlamento portasse avanti un progetto che era già iniziato nella scorsa legislatura e che era stato approvato solo alla Camera – ha detto Bonafede – Allora, quando è iniziata questa nuova legislatura, ho pensato che si dovesse dare un segnale, ovvero giungere all’approvazione sia alla Camera che al Senato. E così è stato. Si è arrivati all’approvazione della legge che ha dentro una sintesi delle proposte che sono arrivate non solo e non tanto dalle forze politiche ma, principalmente, dagli addetti ai lavori e dalle associazioni dei consumatori. Possiamo dire – ha affermato il Guardasigilli – che oggi l’azione di classe è uno strumento generale che vale per tutti i soggetti che vogliano far valere i loro diritti di consumatori».

La visita del ministro della Giustizia si è inserita all’interno del panel di discussione sul progetto nazionale di tutela e informazione dei consumatori “Nessuno E-scluso Tecnologia – Disabilità – Povertà” con cui le associazioni dei consumatori Assoutenti, Adiconsum, CTCU – Centro Tutela Consumatori Utenti e Lega Consumatori contrastano i fenomeni di marginalizzazione causati da povertà, disabilità e scarsa conoscenza della tecnologia.