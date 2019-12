Il Natale si fa green e amico dell’ambiente. La spesa non cala: 234 euro a testa per i regali

Il Natale “green” degli italiani vede maggior attenzione per l’ambiente e per la riduzione degli sprechi. Quasi un consumatore su due attento ai prodotti eco-sostenibili. Spesa media: 234 a persona per i regali

Il Natale si fa green e amico dell’ambiente. O almeno ci prova. Quasi un consumatore su due mostra interesse verso i prodotti eco-sostenibili e li considera una valida alternativa per i propri regali. Il regalo diventa più pensato e più attento all’ambiente, più green ed eco-friendly e con meno sprechi dell’ultima ora.

Tutto questo non significa però un taglio dei regali. Il numero di pacchetti sotto l’albero non è destinato a ridursi. Anzi, stando a una recente indagine di mercato eBay 2019 sui comportamenti d’acquisto degli italiani e il loro shopping durante le feste, «nel 2019 i regali di Natale toccheranno quota 370 milioni spedendo complessivamente una cifra superiore agli 8 miliardi di euro. Qualcosa come 234 euro di spesa a testa (l’8% in più rispetto alle previsioni dello scorso anno)».

Sensibilità ambientale più alta fra i giovani

Ci sarà dunque più attenzione per l’etichetta dei prodotti e per l’impatto ambientale. Questa sensibilità è maggiore fra i consumatori più giovani. Per loro, infatti, provenienza, metodi di produzione e impatto sull’ambiente sono aspetti da non sottovalutare nell’acquisto di un presente. Il 41% degli intervistati ha ammesso che prenderà in considerazione il criterio della sostenibilità nel prendere una decisione per i regali di Natale.

Natale, consumatori più attenti all’ambiente

Sarà un Natale all’insegna di un ridotto impatto ambientale, dice l’indagine fatta per eBay.

«Il consumatore medio si dimostra più attento e interessato alle proposte eco-friendly: non si limita ad acquistare il primo oggetto che lo attrae, ma approfondisce la ricerca leggendo l’etichetta e chiedendo informazioni per scoprire come e nel rispetto di quali regolamenti è stato realizzato un prodotto. Premura che si ha soprattutto quando il regalo è destinato a un bambino, come dichiarato dal 49% degli intervistati».

L’aspetto ecologico e sostenibile di un prodotto è diventato importante per una parte consistente dei consumatori e il 47% degli italiani considera ormai i prodotti ecosostenibili come un’alternativa più che valida per varietà e competitività di costi.

I regali: 9 pacchetti a testa

La caccia al regalo vedrà una media di 9 pacchetti a testa. Con una piccola differenza di genere: le donne dicono che compreranno 11 regali, gli uomini si fermano a 8.

I regali vanno soprattutto a bambini e partner. Dove ci sono bambini si spenderà di più anche perché si spende più volentieri e risulta anche più semplice trovare un regalo. La maggior parte dei consumatori ha detto che per i figli spende di più: la cifra arriva a 137 euro. In media, poi, le famiglie con bambini durante il periodo natalizio arrivano a spendere circa 60 euro in più rispetto a quelle che non ne hanno.

Dopo il regalo ai bambini c’è quello per partner e coniuge, che richiederanno un budget medio di 99 euro. Ci sono delle differenze piccole ma interessanti che la ricerca spiega così: «per gli uomini italiani (43% vs 28%) trovare il dono perfetto per la propria compagna è la preoccupazione principale, le donne invece si concentrano maggiormente su cosa regalare ai loro bambini».