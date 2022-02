La Lega Consumatori chiede la convocazione del CNCU, Consiglio Nazionale Consumatori Utenti.

La richiesta di convocazione, spiega l’associazione, «è motivata dagli impegni di adempimenti di leggi specifiche sulla questione dei servizi pubblici che riguardano i cittadini e in questa fase le persone e le famiglie in condizioni di vulnerabilità ed a rischio di povertà e riguarda direttamente i compiti delle associazioni dei consumatori».

Lega Consumatori: si convochi il CNCU

Lega Consumatori chiede dunque la convocazione del CNCU per attuare gli impegni previsti in tema di servizi pubblici e per affrontare l’aggravarsi della crisi sociale e ambientale, rese più acute dalla pandemia.

La Lega Consumatori, si legge in una nota, «ha rivolto la domanda di convocazione del CNCU al Presidente Pichetto Fratin a seguito dell’aggravarsi della crisi che è sociale e ambientale, che oggettivamente accentua le disuguaglianze e rende sempre meno sostenibile il costo della vita e aggrava le condizioni di vulnerabilità e di rischio di povertà».

L’associazione chiede che vengano ascoltati i consumatori organizzati.

«L’opportunità anzi l’urgenza di convocazione del CNCU – spiega la Lega Consumatori – può essere indirizzata alla ripresa necessaria dell’iniziativa di rilancio delle carte di qualità dei servizi pubblici, sia per contrastare la speculazione del carovita, le pratiche commerciali scorrette, la conformità dei contratti, le iniziative di aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Di questa proposta abbiamo parlato e scritto in questi giorni, non abbiamo proposto adesioni o sottoscrizioni alle altre associazioni e questo per la ragione semplice, è la legge che chiede al CNCU di riunirsi e di operare».

