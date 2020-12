Amazon aderisce alla colletta alimentare. Da oggi spesa solidale online

Al via oggi per dieci giorni la spesa solidale su Amazon.it. Amazon aderisce infatti alla colletta alimentare del Banco Alimentare, che quest’anno si fa con gift card e online.

Da oggi fino al 10 dicembre i clienti Amazon potranno donare attraverso la pagina dedicata Amazon.it/bancoalimentare. Si può scegliere fra una selezione di prodotti di prima scelta, tra cui sughi, biscotti, alimenti per l’infanzia e cibi in scatola. L’iniziativa ha il sostegno di radio Kiss Kiss.

La spesa solidale su Amazon

Da oggi dunque parte la spesa solidale su Amazon. I clienti potranno partecipare alla Colletta alimentare e scegliere una selezione di prodotti che verranno poi spediti ai magazzini del Banco Alimentare. Quest’anno infatti la tradizionale colletta alimentare si è spostata principalmente online, a fronte delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Amazon.it offre quindi la possibilità di effettuare donazioni di prodotti anche sul proprio store. E inaugura la raccolta donando i primi 500.000 pasti a Banco Alimentare.

Colletta alimentare, come si dona

Su Amazon.it, dal 1° al 10 dicembre, i clienti che visitano la pagina Amazon.it/bancoalimentare possono aggiungere al carrello i prodotti inclusi nella selezione “Banco Alimentare”.

Una volta effettuato l’acquisto, i prodotti selezionati saranno inviati direttamente ai magazzini del Banco Alimentare. Da qui, saranno devoluti alle circa 8.000 strutture caritative convenzionate che sostengono oltre 2.100.000 di persone in difficoltà. I prodotti disponibili comprendono generi alimentari a lunga conservazione, prodotti alimentari per l’infanzia, prodotti in scatola e molto altro ancora.

«È un vero onore per noi poter sostenere la Colletta Alimentare, un gesto di donazione che da anni coinvolge milioni di italiani e, in questo momento di emergenza, è ancora più decisivo», sottolinea Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods Amazon.it e Amazon.es.

Colletta alimentare dematerializzata

La colletta alimentare dematerializzata si svolge quest’anno dal 21 novembre all’8 dicembre. Saranno disponibili alle casse dei supermercati card da 2, 5 e 10 euro che verranno convertite in prodotti alimentari per le persone in difficoltà. Da qui il claim di quest’anno. «Cambia la forma, non la sostanza» della colletta alimentare, giunta all’edizione numero 24 e organizzata dal Banco Alimentare.

«Quest’anno la Colletta Alimentare cambia forma per motivi di sicurezza sanitaria – spiega Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus – Abbiamo dato vita ad una colletta ‘dematerializzata’, che si svolgerà nei supermercati, attraverso gift card, e online. Per questo la partnership con Amazon e il loro sostegno risultano particolarmente preziosi. È un periodo complesso in cui sempre più persone si trovano in difficoltà ed è quindi importante riuscire ad utilizzare tutti i canali possibili per tenere accesa la solidarietà e aiutare chi ha bisogno. La spesa online negli ultimi mesi è diventata uno strumento sempre più presente nella quotidianità di molte famiglie e avere partner che consentano di donare cibo anche attraverso questa modalità è fondamentale».