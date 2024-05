L’UE sta adottando misure significative per migliorare la prevenzione e la risposta agli incendi, per proteggere le comunità e l’ambiente. Previsti 556 vigili del fuoco provenienti da 12 paesi

L'UE rafforza le misure per la lotta contro gli incendi boschivi: prevenzione per l'estate (Foto Pixabay)

Per l’estate 2024, l’UE ha deciso di posizionare strategicamente 556 vigili del fuoco provenienti da 12 paesi in luoghi chiave come Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. Questo dispiegamento anticipato migliorerà la prontezza dell’Europa a combattere gli incendi boschivi, mitigandone l’impatto devastante su vite, abitazioni e ambiente. Questo sforzo congiunto mette in luce la solidarietà dell’UE nell’affrontare le crisi e rafforza la capacità di risposta immediata agli incendi.

Per l’estate 2024, l’UE ha creato una flotta rescEU specifica di velivoli antincendio, composta da 28 aerei e quattro elicotteri dislocati in 10 Stati membri. Questo arsenale aereo è fondamentale per affrontare incendi di grandi dimensioni che superano le capacità di risposta nazionali. Inoltre, la Commissione Europea ha stanziato 600 milioni di euro per l’acquisto futuro di 12 nuovi aerei antincendio, che saranno distribuiti tra sei Stati membri, e per finanziare 9 elicotteri per rafforzare ulteriormente la flotta antincendio.

Meccanismi di coordinamento e finanziamento

Quando un incendio boschivo supera le capacità di risposta di un paese, quest’ultimo può richiedere assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell’UE. Tra il 2007 e il 2023, oltre il 16% di tutte le richieste di assistenza. Una volta attivato, il centro di coordinamento della risposta alle emergenze coordina e finanzia l’assistenza offerta dagli Stati membri e dai partecipanti al meccanismo. Questo sistema di cooperazione garantisce una risposta rapida e organizzata a questo tipo di emergenze.

Inoltre, è stato istituito il Pool Europeo di Protezione Civile, che riunisce risorse pronte a essere mobilitate rapidamente per rispondere a disastri provocati dall’uomo e rischi naturali. Qualora l’emergenza richieda un’ulteriore assistenza, la flotta di riserva antincendio rescEU fornisce mezzi aggiuntivi, tra cui aerei ed elicotteri antincendio, aerei per evacuazioni mediche e materiale medico.

Sistemi di monitoraggio e mappatura

Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze monitora gli incendi boschivi utilizzando sistemi di allarme rapido come il sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi. Questo è affiancato dal servizio di mappatura satellitare Copernicus, che fornisce informazioni dettagliate dallo spazio per integrare gli interventi sul campo. Con un approccio proattivo e coordinato, l’Unione Europea si prepara ad essere pronta per proteggere le comunità e l’ambiente dalle devastazioni degli incendi boschivi nei mesi estivi che seguiranno.

