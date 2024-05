Verso le europee, Parlamento Ue: il video “Usa il tuo voto” raggiunge oltre 190 milioni di visualizzazioni

“Usa il tuo voto o gli altri decideranno per te”. Il video trainante della campagna per le elezioni europee ha raggiunto oltre 190 milioni di visualizzazioni

“Usa il tuo voto o gli altri decideranno per te”. È la campagna di comunicazione in vista delle elezioni europee di giugno. E il video trainante della campagna ha già raccolto un successo: ha raggiunto oltre 190 milioni di visualizzazioni.

Il breve documentario del Parlamento, che sottolinea l’importanza del voto e della salvaguardia della democrazia, è stato visto più di 190 milioni di volte dalla sua uscita il 29 aprile, spiega il Parlamento europeo in una nota.

Il cortometraggio è uno delle azioni principali di informazione elettorale del Parlamento europeo e presenta testimonianze di cittadini anziani provenienti da diversi paesi dell’UE che trasmettono le loro storie sulla democrazia alle generazioni future e sottolineano che la democrazia e il voto non possono essere dati per scontati.

Oltre alle 190 milioni di visualizzazioni (dati aggiornati al 12 maggio) su piattaforme di social media, streaming video, TV e dispositivi mobili, il film nei suoi diversi formati per TV e social media è stato finora mostrato da più di 63 canali televisivi in 21 paesi. E continuerà ad essere proiettato da più canali nelle prossime settimane. Con lo slogan “Usa il tuo voto. O altri decideranno per te”, il video della campagna esplora la storia di molti paesi europei e l’importanza di proteggere i valori e i principi della democrazia.

