Anziani over 80, al via iniziativa solidarietà di Eni Foundation

Eni Foundation, insieme alla Comunità di Sant’Egidio e Coldiretti, lancia l’iniziativa “Non siete soli” per gli anziani over 80 colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Saranno donati 20 mila pacchi alimentari

Un’iniziativa di solidarietà per gli anziani over 80 colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Nel segno della solidarietà per la popolazione fragile, parte oggi l’iniziativa “Non siete soli” promossa da Eni Foundation in partnership con la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti.

L’iniziativa prevede la consegna di 20mila pacchi alimentari a domicilio ad anziani over 80, tra le fasce di popolazione maggiormente colpite dagli effetti della crisi pandemica. Nei pacchi ci saranno prodotti alimentari italiani non deperibili e mascherine.

I pacchi verranno consegnati a oltre 6 mila persone fra i più fragili, anziani over 80 che non sono collegati ad alcuna rete di aiuto. Si tratta, dicono da Eni Foundation, di « un piccolo gesto concreto di vicinanza e di aiuto».

L’iniziativa della Fondazione di Eni riguarda gli anziani che hanno superato 80 anni, che vivono in situazioni di difficoltà e non sono inseriti in nessuna rete assistenziale e si svolge nelle città di Milano, Roma e Napoli.

«Si stima che nelle tre città selezionate per il progetto siano più di 380.000 gli anziani over 80; il 5% di loro si trova in uno stato di povertà assoluta – dicono da Eni Foundation – Si tratta quindi di 19mila anziani esposti al rischio di non poter riuscire a provvedere alla propria sopravvivenza. Di questi, una parte vive in istituti o rsa e altri in famiglia ed in carico ai servizi pubblici. Per contro, il 35% di queste persone in stato di povertà assoluta non è collegato a nessuna rete di aiuto; è a queste 6.700 persone fragili che l’iniziativa si rivolge».

Il progetto, della durata di 5 mesi, prevede la consegna dei pacchi alimentari a domicilio, durante tre periodi: la prima distribuzione è stata avviata oggi; la seconda si effettuerà nel febbraio 2021 e la terza nel periodo marzo-aprile 2021. La consegna dei tre pacchi per ogni persona sarà effettuata dagli operatori della Comunità di Sant’Egidio.

«L’emergenza Covid 19 ha fatto emergere come la centralità delle reti di prossimità e di solidarietà oggi assuma un ruolo ancora più importante ed essenziale, soprattutto per contrastare la solitudine e l’isolamento di tante persone, in particolar modo dei più fragili, come gli anziani».