Dopo il successo delle tre precedenti edizioni, torna la quarta edizione di “Bella family”, il progetto di educazione civica promosso da Confconsumatori, in collaborazione con UniCredit – nell’ambito dell’accordo Noi&UniCredit – e Edison, con il supporto di enti e associazioni locali e nazionali.

L’iniziativa si rivolge agli studenti tra i 16 e i 19 anni e ha come obiettivo quello di trasformarli in “ambasciatori del cambiamento”, portando le conoscenze acquisite in famiglia e promuovendo un consumo più consapevole e responsabile.

Temi e formazione: dalla cybersecurity alla sostenibilità

Ogni incontro, in presenza o online, affronterà tematiche attuali e rilevanti: acquisti online, contratti a distanza, telemarketing, prevenzione delle truffe, cybersecurity, sostenibilità e risparmio energetico, con un’attenzione particolare alla transizione digitale ed energetica.

Il percorso formativo punta a fornire strumenti pratici per diventare consumatori attivi, capaci di orientarsi nel mercato e di trasmettere conoscenze utili all’intera famiglia.

Le tappe della nuova edizione

L’edizione 2025/2026 farà tappa in Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria, coinvolgendo tre istituti scolastici. Si parte con la classe prima del Liceo delle Scienze Umane “Albertina Sanvitale” di Parma, con un calendario strutturato:

lezione di Confconsumatori su acquisti online, contratti a distanza e telemarketing. 19 dicembre: lezione di Edison su risparmio energetico e scelte di consumo sostenibili.

19 gennaio: intervento di UniCredit su prevenzione delle truffe e cybersecurity.

Ogni lezione sarà personalizzata in base al contesto locale, per garantire il massimo coinvolgimento degli studenti.

La formula interattiva e familiare

Al termine del percorso del progetto “Bella Family”, ogni classe parteciperà a un quiz online interattivo, che coinvolgerà anche le famiglie, per verificare quanto appreso. Gli studenti riceveranno inoltre materiale didattico da condividere in famiglia, diventando a loro volta “tutor” e diffondendo le conoscenze acquisite.

Questa formula, già sperimentata con successo nelle edizioni precedenti, unisce apprendimento, interazione e partecipazione familiare, rendendo il progetto dinamico e innovativo.

I partner e l’impegno educativo

Il progetto è sostenuto da Noi&UniCredit, programma di collaborazione tra la banca e le associazioni dei consumatori, attivo dal 2005, e da Edison, società leader del settore energetico impegnata nella transizione energetica in linea con i Sustainable Development Goals e le politiche europee di decarbonizzazione. Carmelo Calì, Presidente nazionale di Confconsumatori, sottolinea:

«Il nostro obiettivo non è solo tutelare i cittadini, ma anche formare consumatori attivi e consapevoli. Rivolgendoci alle giovani generazioni, speriamo che trasmettano ciò che imparano e diventino ambasciatori di conoscenze in materie così attuali come la transizione energetica e digitale».