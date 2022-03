Come spiegare la guerra ai bambini, i consigli dell’Unicef

Con il protrarsi della guerra in Ucraina crescono anche ansia, preoccupazione, paura e incertezza nei genitori, che si domandano quali possono essere le attenzioni, le cautele e i comportamenti più utili per aiutare bambini/e e ragazzi/e nel prendere atto della sofferenza degli altri e nel gestire le proprie emozioni.

L’Unicef ha redatto, quindi, alcuni suggerimenti per affrontare con i propri figli un momento tanto complesso.

Spiegare la guerra ai bambini, Unicef: proteggere i più piccoli

Il primo consiglio è quello tutelare i più piccoli. Nella prima infanzia – spiega l’Unicef – bambine e bambini dovrebbero essere protetti dalla visione di immagini violente e dalle narrazioni di vicende dolorose di cui è molto difficile la comprensione. Non dovrebbero mai essere lasciati soli di fronte alla televisione, né ad un PC o un cellulare.

È importante ricordarsi, inoltre, che nelle diverse fasi del percorso di crescita i figli hanno competenze diverse. Pertanto è importante utilizzare un linguaggio adatto all’età, osservare le loro reazioni ed essere attenti al loro livello di ansia.

“Cerchiamo di contenere le nostre paure – consiglia l’Unicef – e di non condividerle con i nostri figli come se si trattasse di amici o persone adulte. Parliamo con calma e prestiamo attenzione al linguaggio del nostro corpo e all’espressività della nostra comunicazione“.

Attenzione alle informazioni

Di fronte ad una crisi umanitaria di tale gravità, inoltre, è molto importante monitorare l’accesso alle fonti e l’utilizzo di internet e dei social.

È utile proporre di condividere le informazioni, e valutarne insieme l’attendibilità. Chiedere in modo semplice ai propri figli cosa provano e come si sentono, in momenti in cui si ha il tempo di ascoltarli, dedicando loro tutta l’attenzione necessaria. Non esprimere giudizi sulle loro emozioni e sentimenti, non deriderli, né minimizzare ciò che esprimono.

Inoltre, prosegue l’Unicef, con bambine e bambini tra i 6 e i 10 anni può essere di supporto utilizzare un libro, un racconto, un cartone animato, un silent book da leggere insieme, per permettere loro di riconoscersi nelle emozioni dei personaggi e legittimare paure, ansia, disorientamento, dolore.

Diffondere comprensione e disponibilità

Il conflitto può spesso portare con sé pregiudizio e discriminazione, sia nei confronti di un popolo che di un paese. Quando parliamo con i bambini, quindi, è bene evitare l’utilizzo di semplificazioni e di etichette come “persone cattive” o “malvagi”.

“Cogliamo invece l’opportunità di riconoscere ovunque e in ognuno l’umanità e la sofferenza – afferma l’Unicef. – Anche se un’emergenza colpisce un Paese lontano può alimentare la discriminazione accanto a noi. Facciamo attenzione che i nostri figli non subiscano o contribuiscano al bullismo”.

È importante che i più piccoli sappiano che le persone possono scegliere di aiutarsi a vicenda con atti di coraggio e gentilezza. L’Unicef suggerisce, quindi, di cercare vicende positive, come le storie dei soccorritori che assistono le persone o dei giovani che chiedono la pace.

L’Unicef raccomanda, inoltre, di supportare i propri figli qualora mostrino il desiderio di partecipare ad azioni positive, come scrivere o disegnare ciò che sentono per condividerlo con la propria classe, o aderire ad una raccolta fondi o ad una petizione. In momenti di difficoltà, proporre giochi, attività o progetti da condividere – differenti in relazione alle diverse fasce di età – può essere di grande aiuto.

Come spiegare la guerra, attenzione ai comportamenti dei bambini

Col perdurare dell’emergenza, è importante continuare a porre attenzione ai propri figli, per capire come stanno e se hanno nuove domande o cose di cui vorrebbero parlare. L’Unicef consigli, quindi, di monitorare eventuali cambiamenti nel modo in cui si comporta o si sente, come l’insorgere di mal di stomaco, mal di testa, incubi o difficoltà a dormire.

I bambini – spiega – hanno reazioni differenti agli eventi avversi e alcuni segni di angoscia potrebbero non essere così evidenti. I più piccoli possono diventare più bisognosi della vicinanza dei genitori, mentre gli adolescenti potrebbero mostrare intenso dolore o rabbia.

Al termine di ogni momento di dialogo e confronto, inoltre, è importante assicurarsi che non vivano uno stato di angoscia.

L’ultimo consiglio, infine, è per gli adulti: prendersi cura di se stessi, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti. “Bambine, bambini, ragazze e ragazzi – spiega l’Unicef – percepiscono la nostra risposta emotiva di fronte alle notizie e lo scarto tra ciò che sentiamo e ciò di cui vorremmo convincerli. Ci può aiutare, quindi, mantenere la calma e non perdere il controllo di noi stessi”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!