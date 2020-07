eDreams, MC invia esposto all’Antitrust per potenziali pratiche scorrette

A seguito di numerose segnalazioni, Movimento Consumatori ha inviato un esposto all’Antitrust per potenziali pratiche commerciali scorrette dell’agenzia di viaggi eDreams

A seguito di numerose segnalazioni da parte di consumatori alle prese con alcune pratiche adottate dall’agenzia di viaggi online Vacationes Edreams s.l. che gestisce il sito internet www.edreams.it, Movimento Consumatori ha inviato un esposto all’Antitrust per potenziali pratiche commerciali scorrette.

I consumatori lamentano mancate risposte da parte della società spagnola, con particolare riguardo all’impossibilità di evitare il rinnovo automatico dell’abbonamento “eDreams prime” (servizio per ottenere sconti nelle prenotazioni di hotel e voli), l’attivazione non richiesta dello stesso servizio e mancati rimborsi di voli pagati all’agenzia senza l’emissione dei relativi biglietti.

eDreams, MC: Autorità sanzioni i comportamenti illegittimi

Per Movimento Consumatori “si tratta di comportamenti illegittimi che dovranno essere sanzionati dall’AGCM”.

“Sono numerose le richieste di assistenza dei consumatori – afferma Marco Gagliardi del Servizio legale di MC – che, alla vigilia delle partenze programmate, vivono una situazione di incertezza per difficoltà a contattare i call center di agenzie di viaggi e compagnie aeree.

Il settore del turismo, già in crisi per l’emergenza Covid-19, non può essere danneggiato anche da pratiche commerciali scorrette degli operatori ai danni di consumatori”.