Incendio a Heathrow, Consumatori: ecco come ottenere il rimborso per i voli cancellati (foto Pixabay)

L’incendio verificatosi all’aeroporto di Heathrow ha causato una grave interruzione di corrente e la conseguente cancellazione di almeno 1.351 voli.

Federconsumatori e il Movimento Difesa del Cittadino intervengono per ricordare ai passeggeri quali sono i loro diritti.

Incendio a Heathrow, i diritti dei viaggiatori

Molti italiani in partenza o di ritorno da Londra – ricorda Federconsumatori – sono rimasti bloccati a causa della situazione, che ha coinvolto numerosi voli diretti a Milano, Roma, Venezia, Bologna e Napoli.

L’associazione ricorda ai passeggeri coinvolti che, nonostante l’incendio rientri tra le “cause di forza maggiore” e quindi ciò escluda la possibilità di indennizzi, le compagnie aeree hanno comunque l’obbligo di rimborsare il prezzo del biglietto o riproteggere i passeggeri su un altro volo e, in questo caso, devono anche garantire assistenza ai viaggiatori (pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa; sistemazione in albergo, se necessaria; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa).

“Nel caso in cui tale assistenza non venga fornita e il passeggero sia costretto a sostenere spese per pasti, bevande, taxi o hotel, queste dovranno essere rimborsate dalla compagnia aerea, per questo è importante documentare tali spese conservando le ricevute – prosegue Federconsumatori. – Discorso diverso, ovviamente, vale per chi ha sottoscritto assicurazioni aggiuntive, la cui copertura dovrà essere valutata caso per caso”.

I servizi di supporto delle associazioni

Federconsumatori invita, quindi, tutti i passeggeri coinvolti a rivolgersi prima di tutto alla compagnia aerea, per ottenere le informazioni dovute e scegliere quale soluzione adottare.

L’associazione, inoltre, resta a disposizione per fornire informazioni, assistenza e supporto. I viaggiatori possono contattare gli esperti in tutte le sedi territoriali, attraverso i contatti whatsapp ed e-mail, oppure tramite lo sportello dedicato SOS Turista, al numero 059 251108 o all’indirizzo e-mail info@sosvacanze.it.

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ricorda che le procedure di rimborso si applicano sia alle compagnie di linea che low cost e resta a disposizione per fornire assistenza nelle pratiche di rimborso del costo del volo e per i disservizi connessi. È possibile contattare MDC al numero verde 800161647 oppure scrivere una e-mail con tutti i dati all’indirizzo reclami@mdc.it.

