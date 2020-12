Madri detenute e bambini, depositato l’emendamento per l’accoglienza fuori dal carcere

Istituire un fondo dedicato che garantisca le risorse necessarie all’inserimento delle madri detenute e dei loro bambini all’interno di case famiglia e comunità alloggio madre–bambino, idonei ad ospitarli. Questo il contenuto dell’emendamento alla Legge di Bilancio depositato oggi, promosso da Cittadinanzattiva, A Roma Insieme-Leda Colombini e Terre des Hommes, per il sostegno all’accoglienza delle madri detenute e dei propri figli al di fuori del circuito penitenziario.

Sono 31 le madri detenute nel circuito penitenziario, con 33 figli al seguito, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 ottobre 2020. Di questi, sono 16 le madri e 17 i bambini ristretti nelle sezioni nido delle case circondariali, mentre gli altri risultano collocati all’interno degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam).

“La presenza di bambini nelle strutture detentive – spiega Cittadinanzattiva – costituisce un gravissimo paradosso del nostro sistema, che ne compromette la salute psico-fisica in un’età centrale per il loro sviluppo, per di più l’attuale emergenza sanitaria li espone ad ulteriori rischi per la salute”.