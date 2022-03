Libri per bambini e ragazzi, il mercato cresce del 19%

Il mercato dei libri per bambini e ragazzi cresce del 19,3% nel 2021. Dal 21 marzo torna in presenza Bologna Children’s Book Fair

Il mercato dei libri per bambini e ragazzi cresce del 19,3% nel 2021. I libri per bambini e ragazzi hanno un grande successo anche all’estero e sono il 10% dei titoli pubblicati in Italia ogni anno. Questi i numeri su cui si concentra l’AIE, Associazione italiana editori, in vista di Bologna Children’s Book Fair, la fiera che dal 21 marzo torna in presenza, dopo due anni.

«Torna a crescere il mercato dei libri per bambini e ragazzi: nel 2021 ha raggiunto quota 286,6 milioni (+19,3% rispetto all’anno precedente) con 24 milioni di copie vendute, il 18,2% in più del 2020 – dice l’Aie – I libri per bambini e ragazzi continuano ad avere grande successo anche all’estero: nel 2020 sono stati venduti i diritti di 2.812 titoli, il 33% del totale. È il genere più apprezzato negli altri Paesi, più della narrativa e della saggistica. Basti pensare che i libri per bambini e ragazzi sono il 10% dei titoli pubblicati ogni anno in Italia».

Bologna Children’s Book Fair, appuntamento il 21 marzo

Dopo lo stop legato alla pandemia torna in presenza l’editoria per bambini e ragazzi alla Fiera internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna dal 21 al 24 marzo. Sono attesi circa 950 espositori da oltre 85 paesi e regioni.

«Molto di più di quanto ci saremmo aspettati – afferma Elena Pasoli, Exhibition Manager di BCBF – Tutti i continenti sono rappresentati, la risposta del settore è stata ed è sorprendente. Abbiamo naturalmente il cuore pesante per quanto sta succedendo ed è con grande dolore che dobbiamo accettare l’assenza degli editori ucraini e russi».

Dopo la prima edizione interamente online dello scorso anno, sarà in presenza anche BolognaBookPlus, l’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair rivolta al pubblico professionale generalista e organizzata in partnership con AIE. BBPlus si svolgerà in contemporanea con la Fiera in un’area espositiva che ospiterà scambio diritti, eventi e seminari professionali sui temi più attuali del settore.

«In un periodo storico drammatico come questo – ha dichiarato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi – torniamo a ribadire l’importanza degli scambi tra paesi che uniscono popoli e culture. Il nostro pensiero va al popolo ucraino, ai nostri colleghi editori e al mondo della cultura, impegnato a mantenere viva la libertà di pensiero e di espressione, valori che sono al centro della democrazia e della missione di ogni editore».

«Bologna Children’s Book Fair è una delle manifestazioni internazionali più importanti per il nostro settore – ha aggiunto Levi – e siamo felici di poterci incontrare nuovamente di persona, per favorire ancora di più lo scambio di idee. L’editoria per bambini e ragazzi è centrale nella nostra strategia di promozione dell’editoria e della cultura italiana all’estero».

