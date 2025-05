Educazione finanziaria a scuola, protocollo d’intesa fra Ministero e FEduF

Firmato un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e FEduF (ABI) per rafforzare le competenze economiche dei giovani e per l’educazione finanziaria a scuola

Educazione finanziaria nelle scuole, arriva un protocollo d’intesa fra Ministero e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEduF). Ministero dell’Istruzione e FEduF hanno infatti siglato oggi un Protocollo d’Intesa volto a promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole italiane. L’accordo rinnova la collaborazione strategica tra le due istituzioni in corso da anni con l’obiettivo, informa una nota, di “diffondere a livello nazionale e in tutti i gradi scolatici progettualità formative innovative per sensibilizzare gli studenti sui temi dell’economia, del risparmio e della gestione responsabile delle risorse finanziarie”.

“L’educazione finanziaria – spiega la Fondazione, nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana – ha un impatto fondamentale sui giovani, aiutandoli a sviluppare competenze essenziali per gestire denaro in modo responsabile, evitare indebitamenti rischiosi e prepararsi al mondo del lavoro: investire risorse umane ed economiche in questa formazione significa fornire strumenti concreti per affrontare con sicurezza le sfide economiche della vita”.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente di FEduF, Stefano Lucchini, che ha commentato: «L’educazione finanziaria rappresenta sia uno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, sia un diritto di cittadinanza in qualche modo richiamato dalla stessa Costituzione italiana».

Nell’ambito del Protocollo, riparte anche il progetto “I Fuoriclasse della Scuola”, che premia gli studenti vincitori delle competizioni nazionali della scuola, tra cui i Campionati di Economia e Finanza, con borse di studio e la partecipazione a un Campus residenziale sull’educazione finanziaria.