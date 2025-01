Mondo del lavoro e digitalizzazione: il valore aggiunto di una scuola online

L’innovazione tecnologica e in particolare quella conseguita tramite le soluzioni del digitale presenta un impatto importante su vari settori dell’economia come della società. Ecco perché padroneggiare al meglio tali misure oggi appare imprescindibile, a fronte di un mercato in costante trasformazione anche per quanto concerne il sistema dell’istruzione.

La digitalizzazione sta plasmando un mondo nuovo, che potremmo definire ogni anno di più “internet centrico”: l’online è già diventato il fulcro delle attività ricreative, sociali e lavorative, nonché il canale privilegiato per la comunicazione tra cittadini e aziende, del settore pubblico come del privato.

In questo contesto accanto ai percorsi di stampo tradizionale, frequentare una scuola online si rivela una scelta che presenta molteplici vantaggi. Oggi vi raccontiamo di quali si tratta.

Scuola online: di cosa parliamo?

Ma cosa si intende, esattamente, quando si parla di scuola online? Si fa riferimento a una metodologia di insegnamento che offre dei corsi il cui svolgimento avviene a distanza, attraverso il monitor di qualsiasi dispositivo e senza che la persona debba essere presente in aula.

Questo tipo di scuola fornisce all’allievo il materiale didattico necessario affinché possa conseguire un determinato titolo di studio: può trattarsi della licenza media, di un diploma di scuola superiore come di una laurea, triennale oppure magistrale.

Mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza a tutto tondo, in grado di supportare nella scelta del percorso di studi più adatto e negli altri aspetti successivi.

Una modalità di insegnamento fortemente innovativa

Ma qual è il materiale didattico che può mettere a disposizione una scuola online? Molto dipende dalla piattaforma in questione, la quale è importante sia specializzata in tale proposta formativa e presenti un servizio, quindi, di volta in volta mirato.

È questo il caso di una realtà come Nuove Scuole 2.0, considerata attualmente la prima vera scuola online in Italia. Nata in via ufficiale nel 2007, si distingue per l’esperienza pluriennale dei suoi amministratori: è infatti frutto dell’unione di oltre 30 scuole paritarie presenti nel panorama nazionale le quali sono attive da minimo 30 anni nell’ambito dell’istruzione. L’offerta è rivolta sia ai ragazzi in età scolare sia agli adulti che per ragioni di varia natura non hanno potuto frequentare un corso diurno o serale.

Tornando al materiale didattico che mette a disposizione una piattaforma come Nuove Scuole 2.0, si tratta, nello specifico di contenuti multimediali, video conferenze in diretta con insegnanti qualificati, simulazioni, ecc. ecc.

Si tratta di format che hanno il vantaggio da un lato di poter essere fruiti a un orario diverso da quello standard delle lezioni in presenza e dall’altro di mantenere alta l’attenzione dell’alunno. Questo grazie anche al fatto che ogni contenuto viene modellato a immagine e somiglianza della persona, sulla base delle sue potenzialità, necessità e obiettivi.

Digitalizzazione e scuola online

Uno dei benefici maggiormente degni di nota di una scuola online riguarda la digitalizzazione. Parliamo, infatti, del fatto che dal momento che l’alunno si avvale delle nuove tecnologie si trova a prendere dimestichezza con esse, ricevendo per molti versi una sorta di formazione indiretta sul loro utilizzo: qualcosa che può risultare più intuitivo per i ragazzi più giovani ma non sempre per gli adulti che già lavorano. Appare, comunque, un aspetto comunque imprescindibile per centrare i propri obiettivi lavorativi.

