Una coppia di risparmiatori veronesi è stata vittima di una sofisticata truffa informatica. Nel febbraio 2024, i due venivano contattati da un sedicente operatore della loro banca, BNL BNP Paribas, che li invitava a eseguire presunti aggiornamenti dell’applicazione mobile.

Convinti dell’autenticità del contatto, i clienti seguirono le istruzioni ricevute, scoprendo poi con grande sorpresa che i truffatori avevano effettuato un bonifico di oltre 11.000 euro a loro insaputa. Una somma consistente che rappresentava gran parte dei risparmi della coppia.

Il percorso legale

Dopo una prima vittoria presso l’Arbitro Bancario Finanziario, rimasta però inadempiuta dalla banca, i coniugi hanno deciso di citare BNL in giudizio.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 12 novembre 2025, ha stabilito che la banca non ha fornito prove sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento delle procedure di sicurezza previste dalla legge. In questi casi, la responsabilità della frode ricade sulla banca e non sul cliente, quando quest’ultimo non ha compiuto azioni rischiose.

Il commento di Adiconsum

«Si tratta di un pronunciamento molto importante – spiega Adiconsum Verona – perché chiarisce che il consumatore non può essere ritenuto colpevole. Le truffe informatiche oggi sono estremamente sofisticate: le banche devono dimostrare di aver garantito tutti gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa».

Un fenomeno in crescita

La decisione arriva in un periodo in cui le truffe online sono in aumento: nelle ultime settimane, infatti, anche i correntisti ING in tutta Italia sono stati vittime di una truffa informatica simile.

Adiconsum Verona invita chiunque abbia subito operazioni non autorizzate a rivolgersi agli sportelli dell’associazione, per ricevere supporto e valutare le azioni legali da intraprendere. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli rigorosi e procedure di sicurezza efficaci da parte delle banche, soprattutto in un’era in cui le truffe informatiche diventano sempre più sofisticate e mirate.